Плани росії щодо війни на Близькому Сході - Зеленський заслухав доповідь начальника ГУР

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Олега Іващенка - йшлось про наміри російського керівництва скористатися ситуацією навколо Ірану та можливим затягуванням американської військової операції. Про це глава держави повідомив у Telegram, передає УНН.

За словами Зеленського, фактично це зараз є основним розрахунком росії, а саме - посилити ризики довгої війни на Близькому Сході та в регіоні Персидської затоки, щоб максимально послабити тиск світу на росію за війну проти України. Далі у кремлі сподіваються вийти з-під санкцій партнерів та здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ, зазначив глава держави.

Президент також доручив розвідці працювати більш активно щодо російського воєнного виробництва. Він зазначив: Україна має обмежувати потенціал російської агресії, незважаючи на геополітичні виклики у світі.

Важливі документи були здобуті нашою розвідкою щодо російської оцінки їхніх втрат на полі бою. Зокрема, зафіксована зміна співвідношення убитих і поранених росіян, а саме зі 100% втрат 62% убитих та 38% поранених. Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх безповоротних втрат в 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених. Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими