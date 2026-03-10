Плани росії щодо війни на Близькому Сході - Зеленський заслухав доповідь начальника ГУР
Київ • УНН
Начальник ГУР Олег Іващенко доповів главі держави про наміри кремля використати конфлікт навколо Ірану для зняття санкцій.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Олега Іващенка - йшлось про наміри російського керівництва скористатися ситуацією навколо Ірану та можливим затягуванням американської військової операції. Про це глава держави повідомив у Telegram, передає УНН.
Деталі
За словами Зеленського, фактично це зараз є основним розрахунком росії, а саме - посилити ризики довгої війни на Близькому Сході та в регіоні Персидської затоки, щоб максимально послабити тиск світу на росію за війну проти України. Далі у кремлі сподіваються вийти з-під санкцій партнерів та здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ, зазначив глава держави.
Є дані щодо намірів росіян говорити про повне скасування санкцій щодо енергетики. Визначаємось із заходами нашої протидії та будемо інформувати партнерів
Президент також доручив розвідці працювати більш активно щодо російського воєнного виробництва. Він зазначив: Україна має обмежувати потенціал російської агресії, незважаючи на геополітичні виклики у світі.
Важливі документи були здобуті нашою розвідкою щодо російської оцінки їхніх втрат на полі бою. Зокрема, зафіксована зміна співвідношення убитих і поранених росіян, а саме зі 100% втрат 62% убитих та 38% поранених. Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх безповоротних втрат в 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених. Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими
Президент України додав, що Головне управління розвідки Міністерства оборони здобуло оновлені дані щодо співпраці між росією та Північною Кореєю. Він подякував українській воєнній розвідці за роботу.
Нагадаємо
Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало 19 нових компаній та десятки іноземних компонентів у російських БПЛА.