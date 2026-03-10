Плани росії щодо війни на Близькому Сході - Зеленський заслухав доповідь начальника ГУР

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 980 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 9664 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 17103 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 25739 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 37653 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 49415 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 82672 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53047 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 58171 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 55892 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають10 березня, 06:00 • 18559 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим10 березня, 06:25 • 33835 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo08:42 • 24979 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко09:07 • 20412 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 10187 перегляди
Публікації
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
11:25 • 25763 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 37675 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 72062 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 75320 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 83481 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Музикант
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 4972 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 10250 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 25549 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 33106 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 32780 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
The New York Times
Шахед-136

Плани росії щодо війни на Близькому Сході - Зеленський заслухав доповідь начальника ГУР

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Начальник ГУР Олег Іващенко доповів главі держави про наміри кремля використати конфлікт навколо Ірану для зняття санкцій.

Плани росії щодо війни на Близькому Сході - Зеленський заслухав доповідь начальника ГУР
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Олега Іващенка - йшлось про наміри російського керівництва скористатися ситуацією навколо Ірану та можливим затягуванням американської військової операції. Про це глава держави повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, фактично це зараз є основним розрахунком росії, а саме - посилити ризики довгої війни на Близькому Сході та в регіоні Персидської затоки, щоб максимально послабити тиск світу на росію за війну проти України. Далі у кремлі сподіваються вийти з-під санкцій партнерів та здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ, зазначив глава держави.

Є дані щодо намірів росіян говорити про повне скасування санкцій щодо енергетики. Визначаємось із заходами нашої протидії та будемо інформувати партнерів

- йдеться в заяві Зеленського.

Президент також доручив розвідці працювати більш активно щодо російського воєнного виробництва. Він зазначив: Україна має обмежувати потенціал російської агресії, незважаючи на геополітичні виклики у світі.

Важливі документи були здобуті нашою розвідкою щодо російської оцінки їхніх втрат на полі бою. Зокрема, зафіксована зміна співвідношення убитих і поранених росіян, а саме зі 100% втрат 62% убитих та 38% поранених. Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх безповоротних втрат в 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених. Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими

- заявив Зеленський.

Президент України додав, що Головне управління розвідки Міністерства оборони здобуло оновлені дані щодо співпраці між росією та Північною Кореєю. Він подякував українській воєнній розвідці за роботу.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало 19 нових компаній та десятки іноземних компонентів у російських БПЛА.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітикаТехнології
російська пропаганда
Санкції
Техніка
Енергетика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Північна Корея
Володимир Зеленський
Україна
Іран