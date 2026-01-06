"Гренландия должна быть частью США": Миллер из Белого дома сделал заявление о позиции администрации Трампа

$42.290.12
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 11607 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 33688 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 61994 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 37391 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 40126 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 42753 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 105020 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70930 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 96174 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 100100 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Популярные новости
Францию парализовали аномальные снегопады: в Иль-де-Франс зафиксировано более 1000 километров пробок5 января, 20:40 • 2742 просмотра
Министр войны Хегсет высмеял эффективность российских ПВО после операции в ВенесуэлеVideo5 января, 20:58 • 3868 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 9712 просмотра
Германия рассматривает гибридные атаки РФ как подготовку к прямому военному конфликту5 января, 21:41 • 3138 просмотра
Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры6 января, 00:18 • 4394 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 17435 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 61995 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 41693 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 105020 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 162512 просмотра
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 9910 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 57057 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 51470 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 47945 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 56055 просмотра
"Гренландия должна быть частью США": Миллер из Белого дома сделал заявление о позиции администрации Трампа

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, отбросив при этом военное вмешательство. Он поставил под сомнение территориальные претензии Дании на арктическую территорию.

"Гренландия должна быть частью США": Миллер из Белого дома сделал заявление о позиции администрации Трампа

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер утверждал, что официальная позиция администрации Трампа заключается в том, что "Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов", но он отверг мнение, что для ее приобретения потребуется военная сила, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Никто не собирается воевать с Соединенными Штатами военным путем из-за будущего Гренландии", - сказал Миллер в программе "The Lead with Jake Tapper" на CNN.

Отвечая на вопрос, исключено ли военное вмешательство, Миллер вместо этого поставил под сомнение претензии Дании на арктическую территорию.

"На чем основываются их территориальные претензии? На чем они основываются для того, чтобы Гренландия была колонией Дании? Соединенные Штаты - это сила НАТО. Чтобы Соединенные Штаты могли обеспечить безопасность Арктического региона, защитить НАТО и интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, и это разговор, который мы будем вести как страна", - сказал он.

Дополнение

Жена Миллера, Кэти, в субботу снова разожгла разговор, как пишет издание, "о желании Трампа аннексировать Гренландию", опубликовав изображение территории на карте с флагом Соединенных Штатов. Она написала: "Скоро". Действия Трампа в Венесуэле также вызвали вопросы о том, какие страны также могут стать целью атак.

Лидеры Гренландии и Дании призвали Трампа прекратить угрозы по поводу взятия под контроль со стороны США05.01.26, 08:27 • 4776 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Гренландия
НАТО
Венесуэла
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты