"Гренландия должна быть частью США": Миллер из Белого дома сделал заявление о позиции администрации Трампа
Киев • УНН
Заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, отбросив при этом военное вмешательство. Он поставил под сомнение территориальные претензии Дании на арктическую территорию.
Детали
"Никто не собирается воевать с Соединенными Штатами военным путем из-за будущего Гренландии", - сказал Миллер в программе "The Lead with Jake Tapper" на CNN.
Отвечая на вопрос, исключено ли военное вмешательство, Миллер вместо этого поставил под сомнение претензии Дании на арктическую территорию.
"На чем основываются их территориальные претензии? На чем они основываются для того, чтобы Гренландия была колонией Дании? Соединенные Штаты - это сила НАТО. Чтобы Соединенные Штаты могли обеспечить безопасность Арктического региона, защитить НАТО и интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, и это разговор, который мы будем вести как страна", - сказал он.
Дополнение
Жена Миллера, Кэти, в субботу снова разожгла разговор, как пишет издание, "о желании Трампа аннексировать Гренландию", опубликовав изображение территории на карте с флагом Соединенных Штатов. Она написала: "Скоро". Действия Трампа в Венесуэле также вызвали вопросы о том, какие страны также могут стать целью атак.
