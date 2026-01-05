Лидеры Гренландии и Дании призвали Трампа прекратить угрозы по поводу взятия под контроль со стороны США

Лидеры Гренландии и Дании призвали президента США Дональда Трампа прекратить угрозы взять под контроль богатую ресурсами автономную территорию, являющуюся частью Датского королевства, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Эти призывы прозвучали после того, как Трамп возобновил свой нажим по контролю над Гренландией во время воскресного интервью The Atlantic о рейде США и последующем захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.

"Нам нужна Гренландия, безусловно, - сказал Трамп The Atlantic. - Она нам нужна для обороны".

Трамп заявил, что США "нужна Гренландия для обороны"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен написала в Facebook: "Абсолютно нет смысла говорить о том, что США должны взять под контроль Гренландию. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Датского королевства".

Фредериксен отметила, что Дания является союзником НАТО, и что Гренландия как часть королевства подпадает под гарантии безопасности альянса.

"Поэтому я бы решительно призвала Соединенные Штаты прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника и другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что они не продаются", – сказала она.

В Дании назвали новые заявления Трампа по Гренландии "абсолютно бессмысленными"

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен написал в Facebook: "Когда президент Соединенных Штатов говорит о "нам нужна Гренландия" и связывает нас с Венесуэлой и военным вмешательством, это не просто неправильно. Это так неуважительно".

Трамп, пишет издание, усилил свои комментарии по Гренландии, общаясь с журналистами на борту Air Force One в воскресенье, утверждая, что "ЕС нуждается в нас", чтобы иметь Гренландию.

"Нам нужна Гренландия... Она настолько стратегически важна", - сказал он. "Сейчас Гренландия повсюду покрыта российскими и китайскими кораблями", - добавил Трамп.

"Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности, и Дания не сможет этого сделать", - указал он.

При этом Трамп сказал: "Мы будем беспокоиться о Гренландии примерно через два месяца, давайте поговорим о Гренландии через 20 дней".

Дополнение

Издание отмечает, что правая подкастерка Кэти Миллер, бывшая помощница администрации Трампа, которая замужем за главным политическим советником президента США Стивеном Миллером, написала на X "SOON" и поделилась картой Гренландии, закрашенной в цвета флага США, после рейда.

Желание Трампа, чтобы США контролировали Гренландию, в значительной степени основывается на желании использовать огромные минеральные богатства арктической территории, отмечает Дэйв Лоулер из Axios.

Со стремительным потеплением арктического климата Китай и россия продвигаются в регион, рассматривая северные районы как богатое ресурсами перекресток, а таяние льдов открывает новые туристические и торговые пути, а также возможности для военного базирования, сообщает Колин Демарест из Axios.