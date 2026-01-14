Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?

$43.260.18
50.530.38
ukenru
13 января, 19:36 • 21510 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 26326 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 24955 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 27809 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 41319 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 26204 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 29616 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 35383 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 50947 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 38641 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1м/с
89%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Руководитель "Россотрудничества" признал привлечение ЧВК к открытию "русских домов" в Африке13 января, 21:39 • 11792 просмотра
Реальное число погибших в Иране может достигать 20 тысяч человек - CBS News13 января, 21:59 • 5608 просмотра
"Иди н***й, друг": Трамп нецензурно выразился и показал средний палец работнику завода FordVideo13 января, 22:32 • 5088 просмотра
В Тернопольской области водители подрались после ДТП, военный получил травмы лица13 января, 23:03 • 9202 просмотра
российский ростов атакован дронами: под атакой резервуары нефтепродуктов, местная ПВО поразила жилые дома - СМИPhotoVideo01:53 • 13551 просмотра
публикации
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?07:00 • 4 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 21516 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 41328 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 37004 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 70134 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Марко Рубио
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Запорожская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 15074 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 50251 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 43792 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 48809 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 50408 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Дональд Трамп снова проявляет интерес к Гренландии, называя ее "крупной сделкой с недвижимостью" и вопросом стратегической безопасности США. Это вызвало беспокойство Дании и европейских лидеров, которые видят в этом угрозу суверенитету и целостности НАТО.

Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?

Лед тает, а страсти закипают. Крупнейший остров планеты, который веками считали бескрайней белой пустыней, внезапно оказался в центре геополитического шторма. Окрыленный Президент США Дональд Трамп, после фантастической операции в Венесуэле, не на шутку разыгрался и идет в наступление буквально по всем фронтам. 

В начале своего второго срока Дональд Трамп неоднократно повторял, что Соединенные Штаты "должны получить" Гренландию, называя это вопросом стратегической и глобальной безопасности. Речь шла прежде всего о противодействии России и Китаю в Арктике. Однако чуть позже напряжение спало, все привыкли к "актам безумия" и пустым словам Президента США. И тут происходит знаменитая Венесуэла. Что-то меняется. Америка объявляет Западное полушарие "исключительной зоной" своих интересов. Фактически Трамп достает из запыленных архивов "Доктрину Монро" образца 1823 года, адаптируя ее к современным реалиям. Это возвращение к концепции "Америка для американцев", где любое присутствие или влияние других государств в Западном полушарии расценивается как прямая угроза США.

Доктрина Монро была очень важна, и мы о ней забывали, но больше мы о ней не будем забывать. Наша новая стратегия безопасности — это доминирование в Западном полушарии

- заявлял Трамп.

И большое несчастье маленькой Дании контролировать огромный остров, который внезапно становится территорией исторического перераспределения мира.  Новые заявления Дональда Трампа о том, что оборона Гренландии — это всего лишь "две собачьи упряжки", вызвали в Копенгагене настоящую тревогу. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала этот период "судьбоносным моментом".

Гренландия отклонила любые территориальные претензии США и выступила за защиту в рамках НАТО12.01.26, 20:28 • 4746 просмотров

Мы находимся на распутье. Если американцы отворачиваются от западного альянса и угрожают союзнику, чего мы раньше не видели, — все остановится

- заявила она. 

Для Трампа Гренландия — это "большая сделка с недвижимостью". Для Дании — это вопрос суверенитета и целостности королевства. Но только ли в эмоциях дело? Трамп апеллирует к тому, что Дания тратит на оборону острова мизерные средства, тогда как США держат там стратегическую базу Туле, которая является частью системы раннего предупреждения о ракетном нападении. И вот риторический вопрос: а не прав ли Трамп? 

А почему Гренландия вообще "зеленая"? 

Давайте немного отвлечемся. Взглянув на карту, и хотя бы на уровне первого класса знать английский – возникает вопрос. Какого черта это белое пятно почему-то называется зеленым? А все потому, что история названия Гренландии – это один из первых в истории примеров удачного маркетинга.

Европейские союзники обсуждают возможную миссию НАТО по развертыванию войск в Гренландии, чтобы развеять опасения Трампа - СМИ11.01.26, 09:43 • 6594 просмотра

В 10 веке викинг Эрик Рыжий, изгнанный из Исландии за убийство, отплыл на запад и нашел огромный остров. Чтобы заманить туда поселенцев, он назвал его Greenland ("Зеленая земля"), хотя 80% территории покрыто льдом. Зато Исландия, которая на самом деле гораздо зеленее, получила свое название от первых поселенцев, прибывших туда в суровую зиму и увидевших только фьорды, забитые льдом. Вот такой интересный, порой смешной факт. 

Как Гренландия оказалась под властью Дании?

Гренландия оказалась под властью Дании в результате длительного исторического процесса, объединившего средневековые претензии и колониальную политику. В 10 веке остров заселили норвежские викинги (кто их туда завел, мы уже знаем), и формально он считался частью Норвегии, а впоследствии — Датско-норвежской унии. После исчезновения скандинавских поселений в 15 веке Гренландия на несколько столетий выпала из европейского политического пространства. Реальный контроль Дания установила в 1721 году, когда миссионер Ганс Эгеде при поддержке короны основал первые постоянные поселения. В 1953 году Дания отменила колониальный статус Гренландии и интегрировала ее в состав королевства, предоставив жителям гражданство и парламентское представительство. С 1979 года Гренландия имеет автономию, а с 2009-го расширенное самоуправление, хотя оборона и внешняя политика остаются за Данией.

Почему Гренландия – это остров сокровищ и мирового господства?

Почему США так настойчиво хотят контролировать этот остров? Все как всегда о деньгах, но не только. Под гренландским льдом лежат залежи нефти, газа и, что самое важное сегодня — редкоземельных металлов, необходимых для производства смартфонов и электромобилей.

Не одни штаты такие умные. Китай активно пытался инвестировать в гренландские аэропорты и рудники, но штаты заблокировали эти сделки через Данию, понимая, что экономическое присутствие Китая в Арктике — это прямая угроза нацбезопасности США.

Скандинавские дипломаты опровергли заявления Трампа о российских и китайских судах у Гренландии11.01.26, 23:21 • 4037 просмотров

И конечно, куда же без русских. Россия милитаризирует Арктику бешеными темпами. Гренландия — это "непотопляемый авианосец", который контролирует кратчайший путь для ракет между РФ и США через Северный полюс. Об этом буквально недавно сказал вице-президент США Вэнс. 

Сделали ли европейцы и датчане все необходимое для защиты Гренландии и сохранения ее роли опоры мировой безопасности и противоракетной обороны, ответ очевиден – нет

- заявил Вэнс.

То есть политик намекает на то, что в случае ядерной войны — Гренландия будет иметь стратегическое значение в перехвате ракет. 

Реакция мировых лидеров на возможную аннексию Гренландии

Европейцы впервые за многие десятилетия заговорили о США не как о гаранте безопасности, а как о потенциальном "риске". Совместное заявление лидеров ЕС: 6 января 2026 года ключевые страны Европы: Франция, Германия и Великобритания выпустили заявление, где четко подчеркнули: "Дания и Гренландия, и только они, должны решать свое будущее".

Президент Франции Эммануэль Макрон и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются убедить Трампа, что стратегические цели (сдерживание Китая и России) можно достичь через усиление существующих соглашений, а не через аннексию. Нидерланды и Норвегия: Отдельно подчеркнули, что суверенитет союзника по НАТО неприкосновенен. МИД Норвегии заявил: "Сама идея НАТО будет сломана, если США заберут Гренландию силой".

Развалится ли НАТО из-за Гренландии? 

Ситуация вокруг Гренландии бьет в самое сердце Альянса — Статью 5 о коллективной обороне. Если одна страна НАТО (США) угрожает территориальной целостности другой (Дании), Альянс теряет смысл. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прямо предупредила: "Если США атакуют Гренландию — все остановится, включая НАТО".

Гренландия отвергает присоединение к США и остается в союзе с Данией13.01.26, 19:08 • 3256 просмотров

В дипломатических кругах уже обсуждают радикальные сценарии. Например, Гюнтер Фелингер (глава Австрийского комитета по расширению НАТО) предположил, что в случае силового захвата острова европейские страны могут конфисковать все военные базы США на своей территории — от Рамштайна в Германии до баз в Румынии и Италии.

Однако Европа остается Европой, спокойной, взвешенной, к сожалению, беззубой. Financial Times отмечает, что штаб-квартира НАТО в Брюсселе сейчас сохраняет тревожное молчание, пытаясь не спровоцировать Трампа на еще более резкие шаги перед промежуточными выборами в США в ноябре 2026 года.

Главный вопрос. А гренландцев кто-то спрашивал? 

Сам народ Гренландии (около 57 000 человек) настроен решительно. Опросы показывают, что 85% жителей выступают против присоединения к США, но и так же абсолютное большинство не желает быть и в составе Дании. Эти гордые люди не хотят быть "объектом недвижимости" в геополитической игре. Они хотят независимости. 

Дилемма Украины: сверхдержава Штаты или верный друг Дания 

Для Украины ситуация выглядит как классический дипломатический шпагат.

С одной стороны, США — наш главный стратегический партнер, какими бы у нас ни были сейчас разногласия — все все прекрасно понимают. С другой — Дания стала для нас образцом "нового конструктива". Как человек, работавший в Николаевской ОВА, я видел этот процесс изнутри. Королевство Дания взяло шефство над южным регионом. Это страна, которая не просто обещает — она действует. Они первыми взяли под опеку целую область, их помощь в инфраструктуре, водоснабжении и восстановлении Николаева — это неоценимый вклад. Более того, страна активно сотрудничает с Украиной в сфере ВПК. Это первая страна НАТО, которая разрешила строительство украинского завода для военных нужд. Более того, государство нарушило более 20 различных правил и законов, представьте насколько это невероятно. Европа… нарушает… нормы… Это фантастика. 

Что делать Украине в ситуации с потенциальной аннексией части Дании? 

Не выбирать сторону. Это конфликт внутри НАТО. Украина должна поддерживать целостность Альянса. Адвокация через Данию: Мы можем быть голосом, который напоминает США, что "малые" страны Европы являются невероятно эффективными союзниками.

Использовать кейс Гренландии: Показывать США, что мы понимаем их стратегические интересы в Арктике, но подчеркивать важность международного права — принципа, который защищает и Гренландию от "поглощения", и Украину от аннексии.

Это уже не просто слова: Глава МИД Швеции о заявлениях Трампа по Гренландии10.01.26, 20:54 • 6631 просмотр

Украина принципиально не может признать или поддержать силовой переход Гренландии к США, даже под давлением Вашингтона. Мы уже 12 лет боремся против российской логики "права сильного". Если Киев признает право Трампа "забрать" территорию из-за ее стратегической важности, мы автоматически легитимизируем аргументы Путина относительно Крыма или Донбасса, а затем Херсона и Запорожья. Признание "гренландского сценария" разрушит нашу собственную юридическую позицию в международных судах. Наша броня — это международное право. 

Как мудро выйти из тупика и не допустить войны в Гренландии? 

В целом со стороны ситуация вокруг Гренландии выглядит как авария, где столкнулись американский прагматизм, европейские ценности и глобальные угрозы. Однако выход есть, и он лежит не в плоскости "купли-продажи", а в плоскости нового типа союзничества.

Вместо одностороннего контроля США, НАТО может развернуть в Гренландии постоянную многонациональную миссию по образцу балтийских стран. Это успокоит Трампа, ведь присутствие войск Альянса (включая американские) усилится, но при этом суверенитет Дании останется неприкосновенным. США получат безопасность, а Европа — сохранение границ.

Ресурсный альянс вместо аннексии. Вместо того чтобы пытаться "завладеть" рудниками Гренландии, Вашингтон, Копенгаген и Нуук (столица Гренландии) могут заключить трехстороннее экономическое соглашение. США инвестируют в добычу редкоземельных металлов, чтобы вытеснить Китай. Гренландия получает технологии и рабочие места. Дания остается гарантом политической стабильности. Это "соглашение о совместном развитии", которое даст Трампу желанные ресурсы без нарушения международного права.

Глава МИД Германии не ожидает военных действий США в отношении Гренландии после встречи с Рубио13.01.26, 13:09 • 7060 просмотров

Также можно применить модель, по которой США имеют соглашения с такими странами, как Палау или Маршалловы Острова. Гренландия может получить еще больше автономии от Дании, заключив прямой оборонный пакт с США, но формально оставаясь в составе Датского королевства. Это позволит США "заботиться о безопасности острова" (как того хочет Трамп), не разрушая при этом НАТО.

Украина может выступить посредником, апеллируя к собственному опыту. Мы можем предложить формат "Арктическо-Балтийского диалога по безопасности". Наша позиция проста: мы благодарны США за оружие, а Дании – за F-16, восстановление того же Николаева и развитие ВПК. Мы заинтересованы в том, чтобы наши союзники не ссорились, пока Россия поджигает мир.

Если Трампу удастся подать это как свою дипломатическую победу (усиление присутствия США без выстрелов), а Дания сохранит свою целостность — мир избежит катастрофического раскола. Это будет победой для всех. Мир в Гренландии — это стабильность в НАТО. А стабильность в НАТО — это единственный путь к победе Украины.

Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday11.01.26, 06:43 • 12300 просмотров

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мирапубликации
Недвижимость
Ядерное оружие
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Гренландия
Кир Стармер
Джей Ди Вэнс
Метте Фредериксен
Financial Times
Авиабаза Рамштайн
НАТО
Венесуэла
Дональд Трамп
Копенгаген
Эмманюэль Макрон
Исландия
Брюссель
Дания
Франция
Норвегия
Великобритания
Италия
Германия
Крым
Нидерланды
Румыния
Китай
Соединённые Штаты
Арктика
Украина
Запорожье
Николаев
Херсон