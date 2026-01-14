Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?

Лед тает, а страсти закипают. Крупнейший остров планеты, который веками считали бескрайней белой пустыней, внезапно оказался в центре геополитического шторма. Окрыленный Президент США Дональд Трамп, после фантастической операции в Венесуэле, не на шутку разыгрался и идет в наступление буквально по всем фронтам.

В начале своего второго срока Дональд Трамп неоднократно повторял, что Соединенные Штаты "должны получить" Гренландию, называя это вопросом стратегической и глобальной безопасности. Речь шла прежде всего о противодействии России и Китаю в Арктике. Однако чуть позже напряжение спало, все привыкли к "актам безумия" и пустым словам Президента США. И тут происходит знаменитая Венесуэла. Что-то меняется. Америка объявляет Западное полушарие "исключительной зоной" своих интересов. Фактически Трамп достает из запыленных архивов "Доктрину Монро" образца 1823 года, адаптируя ее к современным реалиям. Это возвращение к концепции "Америка для американцев", где любое присутствие или влияние других государств в Западном полушарии расценивается как прямая угроза США.

Доктрина Монро была очень важна, и мы о ней забывали, но больше мы о ней не будем забывать. Наша новая стратегия безопасности — это доминирование в Западном полушарии - заявлял Трамп.

И большое несчастье маленькой Дании контролировать огромный остров, который внезапно становится территорией исторического перераспределения мира. Новые заявления Дональда Трампа о том, что оборона Гренландии — это всего лишь "две собачьи упряжки", вызвали в Копенгагене настоящую тревогу. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала этот период "судьбоносным моментом".

Гренландия отклонила любые территориальные претензии США и выступила за защиту в рамках НАТО

Мы находимся на распутье. Если американцы отворачиваются от западного альянса и угрожают союзнику, чего мы раньше не видели, — все остановится - заявила она.

Для Трампа Гренландия — это "большая сделка с недвижимостью". Для Дании — это вопрос суверенитета и целостности королевства. Но только ли в эмоциях дело? Трамп апеллирует к тому, что Дания тратит на оборону острова мизерные средства, тогда как США держат там стратегическую базу Туле, которая является частью системы раннего предупреждения о ракетном нападении. И вот риторический вопрос: а не прав ли Трамп?

А почему Гренландия вообще "зеленая"?

Давайте немного отвлечемся. Взглянув на карту, и хотя бы на уровне первого класса знать английский – возникает вопрос. Какого черта это белое пятно почему-то называется зеленым? А все потому, что история названия Гренландии – это один из первых в истории примеров удачного маркетинга.

Европейские союзники обсуждают возможную миссию НАТО по развертыванию войск в Гренландии, чтобы развеять опасения Трампа - СМИ

В 10 веке викинг Эрик Рыжий, изгнанный из Исландии за убийство, отплыл на запад и нашел огромный остров. Чтобы заманить туда поселенцев, он назвал его Greenland ("Зеленая земля"), хотя 80% территории покрыто льдом. Зато Исландия, которая на самом деле гораздо зеленее, получила свое название от первых поселенцев, прибывших туда в суровую зиму и увидевших только фьорды, забитые льдом. Вот такой интересный, порой смешной факт.

Как Гренландия оказалась под властью Дании?

Гренландия оказалась под властью Дании в результате длительного исторического процесса, объединившего средневековые претензии и колониальную политику. В 10 веке остров заселили норвежские викинги (кто их туда завел, мы уже знаем), и формально он считался частью Норвегии, а впоследствии — Датско-норвежской унии. После исчезновения скандинавских поселений в 15 веке Гренландия на несколько столетий выпала из европейского политического пространства. Реальный контроль Дания установила в 1721 году, когда миссионер Ганс Эгеде при поддержке короны основал первые постоянные поселения. В 1953 году Дания отменила колониальный статус Гренландии и интегрировала ее в состав королевства, предоставив жителям гражданство и парламентское представительство. С 1979 года Гренландия имеет автономию, а с 2009-го расширенное самоуправление, хотя оборона и внешняя политика остаются за Данией.

Почему Гренландия – это остров сокровищ и мирового господства?

Почему США так настойчиво хотят контролировать этот остров? Все как всегда о деньгах, но не только. Под гренландским льдом лежат залежи нефти, газа и, что самое важное сегодня — редкоземельных металлов, необходимых для производства смартфонов и электромобилей.

Не одни штаты такие умные. Китай активно пытался инвестировать в гренландские аэропорты и рудники, но штаты заблокировали эти сделки через Данию, понимая, что экономическое присутствие Китая в Арктике — это прямая угроза нацбезопасности США.

Скандинавские дипломаты опровергли заявления Трампа о российских и китайских судах у Гренландии

И конечно, куда же без русских. Россия милитаризирует Арктику бешеными темпами. Гренландия — это "непотопляемый авианосец", который контролирует кратчайший путь для ракет между РФ и США через Северный полюс. Об этом буквально недавно сказал вице-президент США Вэнс.

Сделали ли европейцы и датчане все необходимое для защиты Гренландии и сохранения ее роли опоры мировой безопасности и противоракетной обороны, ответ очевиден – нет - заявил Вэнс.

То есть политик намекает на то, что в случае ядерной войны — Гренландия будет иметь стратегическое значение в перехвате ракет.

Реакция мировых лидеров на возможную аннексию Гренландии

Европейцы впервые за многие десятилетия заговорили о США не как о гаранте безопасности, а как о потенциальном "риске". Совместное заявление лидеров ЕС: 6 января 2026 года ключевые страны Европы: Франция, Германия и Великобритания выпустили заявление, где четко подчеркнули: "Дания и Гренландия, и только они, должны решать свое будущее".

Президент Франции Эммануэль Макрон и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются убедить Трампа, что стратегические цели (сдерживание Китая и России) можно достичь через усиление существующих соглашений, а не через аннексию. Нидерланды и Норвегия: Отдельно подчеркнули, что суверенитет союзника по НАТО неприкосновенен. МИД Норвегии заявил: "Сама идея НАТО будет сломана, если США заберут Гренландию силой".

Развалится ли НАТО из-за Гренландии?

Ситуация вокруг Гренландии бьет в самое сердце Альянса — Статью 5 о коллективной обороне. Если одна страна НАТО (США) угрожает территориальной целостности другой (Дании), Альянс теряет смысл. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прямо предупредила: "Если США атакуют Гренландию — все остановится, включая НАТО".

Гренландия отвергает присоединение к США и остается в союзе с Данией

В дипломатических кругах уже обсуждают радикальные сценарии. Например, Гюнтер Фелингер (глава Австрийского комитета по расширению НАТО) предположил, что в случае силового захвата острова европейские страны могут конфисковать все военные базы США на своей территории — от Рамштайна в Германии до баз в Румынии и Италии.

Однако Европа остается Европой, спокойной, взвешенной, к сожалению, беззубой. Financial Times отмечает, что штаб-квартира НАТО в Брюсселе сейчас сохраняет тревожное молчание, пытаясь не спровоцировать Трампа на еще более резкие шаги перед промежуточными выборами в США в ноябре 2026 года.

Главный вопрос. А гренландцев кто-то спрашивал?

Сам народ Гренландии (около 57 000 человек) настроен решительно. Опросы показывают, что 85% жителей выступают против присоединения к США, но и так же абсолютное большинство не желает быть и в составе Дании. Эти гордые люди не хотят быть "объектом недвижимости" в геополитической игре. Они хотят независимости.

Дилемма Украины: сверхдержава Штаты или верный друг Дания

Для Украины ситуация выглядит как классический дипломатический шпагат.

С одной стороны, США — наш главный стратегический партнер, какими бы у нас ни были сейчас разногласия — все все прекрасно понимают. С другой — Дания стала для нас образцом "нового конструктива". Как человек, работавший в Николаевской ОВА, я видел этот процесс изнутри. Королевство Дания взяло шефство над южным регионом. Это страна, которая не просто обещает — она действует. Они первыми взяли под опеку целую область, их помощь в инфраструктуре, водоснабжении и восстановлении Николаева — это неоценимый вклад. Более того, страна активно сотрудничает с Украиной в сфере ВПК. Это первая страна НАТО, которая разрешила строительство украинского завода для военных нужд. Более того, государство нарушило более 20 различных правил и законов, представьте насколько это невероятно. Европа… нарушает… нормы… Это фантастика.

Что делать Украине в ситуации с потенциальной аннексией части Дании?

Не выбирать сторону. Это конфликт внутри НАТО. Украина должна поддерживать целостность Альянса. Адвокация через Данию: Мы можем быть голосом, который напоминает США, что "малые" страны Европы являются невероятно эффективными союзниками.

Использовать кейс Гренландии: Показывать США, что мы понимаем их стратегические интересы в Арктике, но подчеркивать важность международного права — принципа, который защищает и Гренландию от "поглощения", и Украину от аннексии.

Это уже не просто слова: Глава МИД Швеции о заявлениях Трампа по Гренландии

Украина принципиально не может признать или поддержать силовой переход Гренландии к США, даже под давлением Вашингтона. Мы уже 12 лет боремся против российской логики "права сильного". Если Киев признает право Трампа "забрать" территорию из-за ее стратегической важности, мы автоматически легитимизируем аргументы Путина относительно Крыма или Донбасса, а затем Херсона и Запорожья. Признание "гренландского сценария" разрушит нашу собственную юридическую позицию в международных судах. Наша броня — это международное право.

Как мудро выйти из тупика и не допустить войны в Гренландии?

В целом со стороны ситуация вокруг Гренландии выглядит как авария, где столкнулись американский прагматизм, европейские ценности и глобальные угрозы. Однако выход есть, и он лежит не в плоскости "купли-продажи", а в плоскости нового типа союзничества.

Вместо одностороннего контроля США, НАТО может развернуть в Гренландии постоянную многонациональную миссию по образцу балтийских стран. Это успокоит Трампа, ведь присутствие войск Альянса (включая американские) усилится, но при этом суверенитет Дании останется неприкосновенным. США получат безопасность, а Европа — сохранение границ.

Ресурсный альянс вместо аннексии. Вместо того чтобы пытаться "завладеть" рудниками Гренландии, Вашингтон, Копенгаген и Нуук (столица Гренландии) могут заключить трехстороннее экономическое соглашение. США инвестируют в добычу редкоземельных металлов, чтобы вытеснить Китай. Гренландия получает технологии и рабочие места. Дания остается гарантом политической стабильности. Это "соглашение о совместном развитии", которое даст Трампу желанные ресурсы без нарушения международного права.

Глава МИД Германии не ожидает военных действий США в отношении Гренландии после встречи с Рубио

Также можно применить модель, по которой США имеют соглашения с такими странами, как Палау или Маршалловы Острова. Гренландия может получить еще больше автономии от Дании, заключив прямой оборонный пакт с США, но формально оставаясь в составе Датского королевства. Это позволит США "заботиться о безопасности острова" (как того хочет Трамп), не разрушая при этом НАТО.

Украина может выступить посредником, апеллируя к собственному опыту. Мы можем предложить формат "Арктическо-Балтийского диалога по безопасности". Наша позиция проста: мы благодарны США за оружие, а Дании – за F-16, восстановление того же Николаева и развитие ВПК. Мы заинтересованы в том, чтобы наши союзники не ссорились, пока Россия поджигает мир.

Если Трампу удастся подать это как свою дипломатическую победу (усиление присутствия США без выстрелов), а Дания сохранит свою целостность — мир избежит катастрофического раскола. Это будет победой для всех. Мир в Гренландии — это стабильность в НАТО. А стабильность в НАТО — это единственный путь к победе Украины.

Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday