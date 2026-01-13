$43.260.18
Глава МИД Германии не ожидает военных действий США в отношении Гренландии после встречи с Рубио

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что США не намерены аннексировать Гренландию. Он также призвал усилить санкции против Ирана и подчеркнул прочность партнерства между Германией и США.

Глава МИД Германии не ожидает военных действий США в отношении Гренландии после встречи с Рубио

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, выступая после переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в понедельник, заявил, что не ожидает, что Соединенные Штаты предпримут военные действия для аннексии Гренландии, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Он приветствовал запланированные американо-датские переговоры по арктическому острову и подчеркнул, что решения по Гренландии и Дании должны приниматься этими странами и жителями острова.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Гренландия находилась под контролем США, ссылаясь на стратегическое значение, военно-морскую активность россии и Китая в регионе и природные ресурсы. Его комментарии вызвали беспокойство, поскольку он не исключал применения военной силы.

НАТО работает над конкретными планами безопасности в Арктике, которые позже будут обсуждены с Соединенными Штатами, сказал Вадефуль.

Вадефуль охарактеризовал переговоры с Рубио как дружеские и интенсивные, отметив, что обе стороны осознавали, что они являются близкими союзниками и друзьями.

Усиление санкций против Ирана

После переговоров с Рубио Вадефуль также настаивал на усилении санкций против руководства Ирана на фоне общенациональных антиправительственных протестов. Он сказал, что Германия будет стремиться расширить санкции против иранских лидеров, в частности включить их в режим санкций ЕС против терроризма, что требует единогласного одобрения.

Он призвал членов ЕС пересмотреть этот вопрос в свете жестокого разгона демонстрантов.

Вадефуль назвал Иран режимом, которому не хватает легитимности среди своего народа, который использует против собственного населения меры, нарушающие основные гуманитарные нормы.

Он подчеркнул необходимость того, чтобы международное сообщество проявило солидарность с иранским народом. Сообщается, что он и Рубио согласились относительно важности скоординированных действий и намерены работать над совместным заявлением G7.

Что касается потенциальных военных действий США в Иране, Вадефуль сказал, что такие решения являются ответственностью Вашингтона и Трампа, добавив, что правительство США должно сообщить, будут ли предприняты конкретные меры и когда.

Вадефуль призывает европейцев не ставить под сомнение обязательства США

Вадефуль также подчеркнул, что партнерство между Германией и Соединенными Штатами является прочным, эффективным и направленным на дальнейшее развитие. Он сказал, что обсуждение совместных усилий для справедливого мира в Украине подчеркнуло, что обе стороны стоят на одной стороне истории, ценностей и интересов.

Вадефуль добавил, что США полностью политически и военно связаны с Европой в рамках НАТО и привержены защите права и свободы в западном мире. Он призвал европейцев не ставить под сомнение обязательства, которые не ставятся под сомнение в Вашингтоне, ссылаясь на пункт о взаимной обороне статьи 5 договора НАТО.

Рубио в своем сообщении в X отметил, что во время встречи обе стороны "подчеркнули важность партнерства между США и Германией по многим общим глобальным вызовам", включая содействие миру в Украине и предотвращение получения Ираном ядерного оружия.

Рубио заявил, что на следующей неделе встретится с представителями Дании и Гренландии

Юлия Шрамко

Политика
Ядерное оружие
Санкции
Война в Украине
Гренландия
Марко Рубио
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Иран