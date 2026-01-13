$43.260.18
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 11512 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 24880 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 42249 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 32455 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 31886 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 52421 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22802 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23542 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 53974 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Голова МЗС Німеччини не очікує військових дій США щодо Гренландії після зустрічі з Рубіо

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що США не мають наміру анексувати Гренландію. Він також закликав посилити санкції проти Ірану та підкреслив міцність партнерства між Німеччиною та США.

Голова МЗС Німеччини не очікує військових дій США щодо Гренландії після зустрічі з Рубіо

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, виступаючи після переговорів з державним секретарем США Марко Рубіо у Вашингтоні в понеділок, заявив, що не очікує, що Сполучені Штати вживуть військових дій для анексії Гренландії, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

Він привітав заплановані американо-данські переговори щодо арктичного острова та наголосив, що рішення щодо Гренландії та Данії повинні ухвалюватися цими країнами та жителями острова.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США, посилаючись на стратегічне значення, військово-морську активність росії та Китаю в регіоні та природні ресурси. Його коментарі викликали занепокоєння, оскільки він не виключав застосування військової сили.

НАТО працює над конкретними планами безпеки в Арктиці, які пізніше будуть обговорені зі Сполученими Штатами, сказав Вадефуль.

Вадефуль охарактеризував переговори з Рубіо як дружні та інтенсивні, зазначивши, що обидві сторони усвідомлювали, що вони є близькими союзниками та друзями.

Посилення санкцій проти Ірану

Після переговорів з Рубіо Вадефуль також наполягав на посиленні санкцій проти керівництва Ірану на тлі загальнонаціональних антиурядових протестів. Він сказав, що Німеччина прагнутиме розширити санкції проти іранських лідерів, зокрема включити їх до режиму санкцій ЄС проти тероризму, що вимагає одноголосного схвалення.

Він закликав членів ЄС переглянути це питання у світлі жорстокого розгону демонстрантів.

Вадефуль назвав Іран режимом, якому бракує легітимності серед свого народу, який використовує проти власного населення заходи, що порушують основні гуманітарні норми.

Він наголосив на необхідності того, щоб міжнародна спільнота проявила солідарність з іранським народом. Повідомляється, що він і Рубіо погодилися щодо важливості скоординованих дій і мають на меті працювати над спільною заявою G7.

Щодо потенційних військових дій США в Ірані, Вадефуль сказав, що такі рішення є відповідальністю Вашингтона та Трампа, додавши, що уряд США повинен повідомити, чи будуть вжиті конкретні заходи і коли.

Вадефуль закликає європейців не ставити під сумнів зобов'язання США

Вадефул також наголосив, що партнерство між Німеччиною та Сполученими Штатами є міцним, ефективним і спрямованим на подальший розвиток. Він сказав, що обговорення спільних зусиль для справедливого миру в Україні підкреслили, що обидві сторони стоять на одному боці історії, цінностей та інтересів.

Вадефуль додав, що США повністю політично та військово пов'язані з Європою в межах НАТО та віддані захисту права та свободи в західному світі. Він закликав європейців не ставити під сумнів зобов'язання, які не ставляться під сумнів у Вашингтоні, посилаючись на пункт про взаємну оборону статті 5 договору НАТО.

Рубіо у своєму дописі у X зазначив, що під час зустрічі обидві сторони "підкреслили важливість партнерства між США та Німеччиною щодо багатьох спільних глобальних викликів", включаючи сприяння миру в Україні та запобігання отриманню Іраном ядерної зброї.

Юлія Шрамко

