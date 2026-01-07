Рубіо заявив, що наступного тижня зустрінеться з представниками Данії та Гренландії
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо зустрінеться з представниками Данії та Гренландії наступного тижня. Зустріч відбудеться для обговорення коментарів адміністрації Трампа щодо придбання Гренландії.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зустрінеться із представниками Данії та Гренландії наступного тижня, передає УНН із посиланням на Ske News.
Деталі
На питання, чи виключає він варіант військового втручання до Гренландії з порядку денного, він відповів: "Я тут не для того, щоб говорити про Данію чи військове втручання. Я зустрінуся з ними наступного тижня. Ми проведемо з ними переговори тоді. Але мені більше нема чого додати до цього".
І Данія, і Гренландія вчора в окремих заявах повідомили, що вони наполегливо просили зустрічі з Рубіо для обговорення коментарів адміністрації Трампа з цього питання.
Інтерес Дональда Трампа до придбання Гренландії "не новий", каже Рубіо. "Він говорив про це ще у свій перший термін, і він не перший президент США, який вивчав чи розглядав можливість придбання Гренландії. Інтерес є".
