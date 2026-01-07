$42.560.14
Ексклюзив
16:27 • 2310 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 4262 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 5384 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 11298 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 16500 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 22650 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 22673 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 23366 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 18182 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17169 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Рубіо заявив, що наступного тижня зустрінеться з представниками Данії та Гренландії

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо зустрінеться з представниками Данії та Гренландії наступного тижня. Зустріч відбудеться для обговорення коментарів адміністрації Трампа щодо придбання Гренландії.

Рубіо заявив, що наступного тижня зустрінеться з представниками Данії та Гренландії

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зустрінеться із представниками Данії та Гренландії наступного тижня, передає УНН із посиланням на Ske News.

Деталі

На питання, чи виключає він варіант військового втручання до Гренландії з порядку денного, він відповів: "Я тут не для того, щоб говорити про Данію чи військове втручання. Я зустрінуся з ними наступного тижня. Ми проведемо з ними переговори тоді. Але мені більше нема чого додати до цього".

Європейські лідери попереджають США, що "не припинять захищати" територіальну цілісність Гренландії06.01.26, 14:39 • 11096 переглядiв

І Данія, і Гренландія вчора в окремих заявах повідомили, що вони наполегливо просили зустрічі з Рубіо для обговорення коментарів адміністрації Трампа з цього питання.

Інтерес Дональда Трампа до придбання Гренландії "не новий", каже Рубіо. "Він говорив про це ще у свій перший термін, і він не перший президент США, який вивчав чи розглядав можливість придбання Гренландії. Інтерес є".

Рубіо заявив про намір Трампа купити Гренландію, а в Білому домі назвали "завжди варіантом" військових США - NYT07.01.26, 08:32 • 3778 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ґренландія
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Данія