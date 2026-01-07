Рубио заявил, что на следующей неделе встретится с представителями Дании и Гренландии
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио встретится с представителями Дании и Гренландии на следующей неделе. Встреча состоится для обсуждения комментариев администрации Трампа относительно приобретения Гренландии.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встретится с представителями Дании и Гренландии на следующей неделе, передает УНН со ссылкой на Ske News.
Детали
На вопрос, исключает ли он вариант военного вмешательства в Гренландию из повестки дня, он ответил: "Я здесь не для того, чтобы говорить о Дании или военном вмешательстве. Я встречусь с ними на следующей неделе. Мы проведем с ними переговоры тогда. Но мне больше нечего добавить к этому".
И Дания, и Гренландия вчера в отдельных заявлениях сообщили, что они настойчиво просили встречи с Рубио для обсуждения комментариев администрации Трампа по этому вопросу.
Интерес Дональда Трампа к приобретению Гренландии "не нов", говорит Рубио. "Он говорил об этом еще в свой первый срок, и он не первый президент США, который изучал или рассматривал возможность приобретения Гренландии. Интерес есть".
