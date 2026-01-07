$42.560.14
Эксклюзив
16:27 • 2268 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 4194 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 5322 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
13:11 • 11270 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 16479 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 22627 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 22661 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 23350 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 18176 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17166 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
УНН Lite
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN14:22 • 2706 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 38367 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 58179 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 100670 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 92191 просмотра
Рубио заявил, что на следующей неделе встретится с представителями Дании и Гренландии

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио встретится с представителями Дании и Гренландии на следующей неделе. Встреча состоится для обсуждения комментариев администрации Трампа относительно приобретения Гренландии.

Рубио заявил, что на следующей неделе встретится с представителями Дании и Гренландии

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встретится с представителями Дании и Гренландии на следующей неделе, передает УНН со ссылкой на Ske News.

Детали

На вопрос, исключает ли он вариант военного вмешательства в Гренландию из повестки дня, он ответил: "Я здесь не для того, чтобы говорить о Дании или военном вмешательстве. Я встречусь с ними на следующей неделе. Мы проведем с ними переговоры тогда. Но мне больше нечего добавить к этому".

Европейские лидеры предупреждают США, что "не прекратят защищать" территориальную целостность Гренландии06.01.26, 14:39 • 11095 просмотров

И Дания, и Гренландия вчера в отдельных заявлениях сообщили, что они настойчиво просили встречи с Рубио для обсуждения комментариев администрации Трампа по этому вопросу.

Интерес Дональда Трампа к приобретению Гренландии "не нов", говорит Рубио. "Он говорил об этом еще в свой первый срок, и он не первый президент США, который изучал или рассматривал возможность приобретения Гренландии. Интерес есть".

Рубио заявил о намерении Трампа купить Гренландию, а в Белом доме назвали "всегда вариантом" военных США - NYT07.01.26, 08:32 • 3778 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Гренландия
Марко Рубио
Дональд Трамп
Дания