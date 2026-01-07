Рубио заявил о намерении Трампа купить Гренландию, а в Белом доме назвали "всегда вариантом" военных США - NYT

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил американским законодателям, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует купить Гренландию, а не вторгнуться в нее, тогда как Трамп попросил помощников предоставить ему обновленный план приобретения этой территории, со ссылкой на официальных лиц США во вторник сообщила The New York Times, пишет УНН.

Тем временем в Белом доме заявили, что использование американских военных "всегда является вариантом" для приобретения Гренландии.

Детали

Рубио сделал заявление на брифинге в понедельник с законодателями из основных комитетов вооруженных сил и внешней политики в обеих палатах Конгресса США. В тот же день Трамп поручил помощникам представить обновленный план, пишет издание.

Брифинг в Конгрессе был сосредоточен на Венесуэле, но законодатели выразили обеспокоенность по поводу намерений Трампа относительно Гренландии, учитывая агрессивные замечания на этой неделе американского президента и его главного помощника Стивена Миллера, сообщили два чиновника.

Рубио не вдавался в подробности, что он имел в виду под покупкой Гренландии. Трамп провел десятилетия в Нью-Йорке как застройщик, и один из его главных дипломатических посланников, Стив Уиткофф, имеет такое же происхождение. Трамп стремился к Гренландии со времен своего первого срока, отмечает издание.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не исключал вторжения США в Гренландию, пишет издание.

"Президент Трамп четко дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности Соединенных Штатов, и это жизненно важно для сдерживания наших противников в Арктическом регионе, - говорится в ее заявлении. - Президент и его команда обсуждают ряд вариантов для достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно, использование американских военных всегда является вариантом в распоряжении главнокомандующего".

Дополнение

Гренландия - это малонаселенная автономная территория, находящаяся под суверенными границами Дании, члена НАТО. Дания установила колониальный контроль над Гренландией в 18-м веке и позволила ей стать автономной в 20-м веке.

Во вторник лидеры шести стран НАТО вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен опубликовали выдающееся совместное заявление, в котором отвергли утверждения Трампа о том, что Соединенные Штаты должны взять Гренландию под контроль. Странами, которые присоединились к Дании, были Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и Польша, все из которых являются близкими союзниками Соединенных Штатов.

Европейские лидеры предупреждают США, что "не прекратят защищать" территориальную целостность Гренландии

Некоторые законодатели выразили обеспокоенность по поводу заявленных планов Трампа. Во вторник вечером сенатор Джин Шахин, демократка от Нью-Гэмпшира, и сенатор Том Тиллис, республиканец от Северной Каролины, опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что правительство США должно уважать своих союзников.

В воскресенье Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что "Гренландия повсюду покрыта российскими и китайскими кораблями".

Как отмечает издание, эти две страны являются активными государствами в Северном полярном круге, но Гренландия не окружена их кораблями. Фактически, именно Соединенные Штаты имеют военную базу в Гренландии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил базу со своей женой Ушей в прошлом году.

Трамп также сосредоточился на Гренландии из-за ее потенциального богатства критически важных полезных ископаемых, отмечает издание.

Во второй Стратегии национальной безопасности США администрации Трампа говорится, что доминирование в Западном полушарии является главным приоритетом. Это стало особенно актуальным после многомесячной кампании военного давления Трампа на Венесуэлу и захвата в субботу американскими войсками Николаса Мадуро, лидера страны, и его жены Силии Флорес во время смертоносной атаки, пишет издание. А Трамп в начале прошлого года заявлял, что планирует приобрести Канаду.