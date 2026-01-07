$42.420.13
Рубио заявил о намерении Трампа купить Гренландию, а в Белом доме назвали "всегда вариантом" военных США - NYT

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил законодателям, что президент Трамп планирует купить Гренландию. Белый дом заявил, что использование американских военных является вариантом для приобретения территории.

Рубио заявил о намерении Трампа купить Гренландию, а в Белом доме назвали "всегда вариантом" военных США - NYT

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил американским законодателям, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует купить Гренландию, а не вторгнуться в нее, тогда как Трамп попросил помощников предоставить ему обновленный план приобретения этой территории, со ссылкой на официальных лиц США во вторник сообщила The New York Times, пишет УНН.

Тем временем в Белом доме заявили, что использование американских военных "всегда является вариантом" для приобретения Гренландии.

Детали

Рубио сделал заявление на брифинге в понедельник с законодателями из основных комитетов вооруженных сил и внешней политики в обеих палатах Конгресса США. В тот же день Трамп поручил помощникам представить обновленный план, пишет издание.

Брифинг в Конгрессе был сосредоточен на Венесуэле, но законодатели выразили обеспокоенность по поводу намерений Трампа относительно Гренландии, учитывая агрессивные замечания на этой неделе американского президента и его главного помощника Стивена Миллера, сообщили два чиновника.

Рубио не вдавался в подробности, что он имел в виду под покупкой Гренландии. Трамп провел десятилетия в Нью-Йорке как застройщик, и один из его главных дипломатических посланников, Стив Уиткофф, имеет такое же происхождение. Трамп стремился к Гренландии со времен своего первого срока, отмечает издание.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не исключал вторжения США в Гренландию, пишет издание.

"Президент Трамп четко дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности Соединенных Штатов, и это жизненно важно для сдерживания наших противников в Арктическом регионе, - говорится в ее заявлении. - Президент и его команда обсуждают ряд вариантов для достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно, использование американских военных всегда является вариантом в распоряжении главнокомандующего".

Дополнение

Гренландия - это малонаселенная автономная территория, находящаяся под суверенными границами Дании, члена НАТО. Дания установила колониальный контроль над Гренландией в 18-м веке и позволила ей стать автономной в 20-м веке.

Во вторник лидеры шести стран НАТО вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен опубликовали выдающееся совместное заявление, в котором отвергли утверждения Трампа о том, что Соединенные Штаты должны взять Гренландию под контроль. Странами, которые присоединились к Дании, были Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и Польша, все из которых являются близкими союзниками Соединенных Штатов.

Европейские лидеры предупреждают США, что "не прекратят защищать" территориальную целостность Гренландии06.01.26, 14:39 • 8606 просмотров

Некоторые законодатели выразили обеспокоенность по поводу заявленных планов Трампа. Во вторник вечером сенатор Джин Шахин, демократка от Нью-Гэмпшира, и сенатор Том Тиллис, республиканец от Северной Каролины, опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что правительство США должно уважать своих союзников.

В воскресенье Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что "Гренландия повсюду покрыта российскими и китайскими кораблями".

Как отмечает издание, эти две страны являются активными государствами в Северном полярном круге, но Гренландия не окружена их кораблями. Фактически, именно Соединенные Штаты имеют военную базу в Гренландии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил базу со своей женой Ушей в прошлом году.

Трамп также сосредоточился на Гренландии из-за ее потенциального богатства критически важных полезных ископаемых, отмечает издание.

Во второй Стратегии национальной безопасности США администрации Трампа говорится, что доминирование в Западном полушарии является главным приоритетом. Это стало особенно актуальным после многомесячной кампании военного давления Трампа на Венесуэлу и захвата в субботу американскими войсками Николаса Мадуро, лидера страны, и его жены Силии Флорес во время смертоносной атаки, пишет издание. А Трамп в начале прошлого года заявлял, что планирует приобрести Канаду.

Юлия Шрамко

