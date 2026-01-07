Рубіо заявив про намір Трампа купити Гренландію, а в Білому домі назвали "завжди варіантом" військових США - NYT

Державний секретар США Марко Рубіо заявив американським законодавцям, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує купити Гренландію, а не вторгнутися в неї, тоді як Трамп попросив помічників надати йому оновлений план придбання цієї території, з посиланням на офіційних осіб США у вівторок повідомило The New York Times, пише УНН.

Тим часом у Білому домі заявили, що використання американських військових "завжди є варіантом" для набуття Гренландії.

Деталі

Рубіо зробив заяву на брифінгу в понеділок із законодавцями з основних комітетів збройних сил та зовнішньої політики в обох палатах Конгресу США. Того ж дня Трамп доручив помічникам представити оновлений план, пише видання.

Брифінг у Конгресі був зосереджений на Венесуелі, але законодавці висловили стурбованість щодо намірів Трампа щодо Гренландії, враховуючи агресивні зауваження цього тижня американського президента та його головного помічника Стівена Міллера, повідомили два чиновники.

Рубіо не вдавався в подробиці, що він мав на увазі під купівлею Гренландії. Трамп провів десятиліття в Нью-Йорку як забудовник, і один з його головних дипломатичних посланців, Стів Віткофф, має таке ж походження. Трамп прагнув Гренландії з часів свого першого терміну, зазначає видання.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Трамп не виключав вторгнення США до Гренландії, пише видання.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що придбання Гренландії є пріоритетом національної безпеки Сполучених Штатів, і це життєво важливо для стримування наших супротивників в Арктичному регіоні, - ідеться у її заяві. - Президент та його команда обговорюють низку варіантів для досягнення цієї важливої ​​зовнішньополітичної цілі, і, звичайно, використання американських військових завжди є варіантом у розпорядженні головнокомандувача".

Доповнення

Гренландія - це малонаселена автономна територія, що перебуває під суверенними кордонами Данії, члена НАТО. Данія встановила колоніальний контроль над Гренландією у 18-му столітті та дозволила їй стати автономною у 20-му столітті.

У вівторок лідери шести країн НАТО разом із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен опублікували визначну спільну заяву, у якій відкинули твердження Трампа про те, що Сполучені Штати повинні взяти Гренландію під контроль. Країнами, які приєдналися до Данії, були Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Польща, усі з яких є близькими союзниками Сполучених Штатів.

Європейські лідери попереджають США, що "не припинять захищати" територіальну цілісність Гренландії

Деякі законодавці висловили стурбованість щодо заявлених планів Трампа. У вівторок увечері сенаторка Джин Шахін, демократка від Нью-Гемпшира, та сенатор Том Тілліс, республіканець від Північної Кароліни, опублікували спільну заяву, у якій заявили, що уряд США повинен поважати своїх союзників.

У неділю Трамп заявив журналістам на борту Air Force One, що "Гренландія всюди вкрита російськими та китайськими кораблями".

Як зазначає видання, ці дві країни є активними державами в Північному полярному колі, але Гренландія не оточена їхніми кораблями. Фактично, саме Сполучені Штати мають військову базу в Гренландії. Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав базу зі своєю дружиною Ушею минулого року.

Трамп також зосередився на Гренландії через її потенційне багатство критично важливих корисних копалин, зауважує видання.

У другій Стратегії національної безпеки США адміністрації Трампа йдеться, що домінування в Західній півкулі є головним пріоритетом. Це стало особливо актуальним після багатомісячної кампанії військового тиску Трампа на Венесуелу та захоплення в суботу американськими військами Ніколаса Мадуро, лідера країни, та його дружини Сілії Флорес під час смертоносної атаки, пише видання. А Трамп на початку минулого року заявляв, що планує придбати Канаду.