Рубіо заявив про намір Трампа купити Гренландію, а в Білому домі назвали "завжди варіантом" військових США - NYT

$42.420.13
49.510.07
ukenru
6 січня, 19:00 • 14202 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 28453 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 104269 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 166768 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 67107 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 81913 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 63397 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 84695 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 161475 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 64352 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
97%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна має забезпечити, щоб молоді чоловіки не виїжджали з країни - Мерц6 січня, 20:57 • 4716 перегляди
Трамп пообіцяв прискорити виробництво американської зброї для союзників6 січня, 21:59 • 5638 перегляди
Українська делегація продовжила обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни з посланцями Трампа - ЗеленськийVideo6 січня, 22:31 • 5140 перегляди
У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку6 січня, 23:35 • 9424 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди04:03 • 8254 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 38805 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 76032 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 161460 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 104330 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 161380 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Париж
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 19227 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 39580 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 83327 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 75742 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 70570 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Saab JAS 39 Gripen
AH-64 Apache
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Рубіо заявив про намір Трампа купити Гренландію, а в Білому домі назвали "завжди варіантом" військових США - NYT

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив законодавцям, що президент Трамп планує купити Гренландію. Білий дім заявив, що використання американських військових є варіантом для набуття території.

Рубіо заявив про намір Трампа купити Гренландію, а в Білому домі назвали "завжди варіантом" військових США - NYT

Державний секретар США Марко Рубіо заявив американським законодавцям, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує купити Гренландію, а не вторгнутися в неї, тоді як Трамп попросив помічників надати йому оновлений план придбання цієї території, з посиланням на офіційних осіб США у вівторок повідомило The New York Times, пише УНН.

Тим часом у Білому домі заявили, що використання американських військових "завжди є варіантом" для набуття Гренландії.

Деталі

Рубіо зробив заяву на брифінгу в понеділок із законодавцями з основних комітетів збройних сил та зовнішньої політики в обох палатах Конгресу США. Того ж дня Трамп доручив помічникам представити оновлений план, пише видання.

Брифінг у Конгресі був зосереджений на Венесуелі, але законодавці висловили стурбованість щодо намірів Трампа щодо Гренландії, враховуючи агресивні зауваження цього тижня американського президента та його головного помічника Стівена Міллера, повідомили два чиновники.

Рубіо не вдавався в подробиці, що він мав на увазі під купівлею Гренландії. Трамп провів десятиліття в Нью-Йорку як забудовник, і один з його головних дипломатичних посланців, Стів Віткофф, має таке ж походження. Трамп прагнув Гренландії з часів свого першого терміну, зазначає видання.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Трамп не виключав вторгнення США до Гренландії, пише видання.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що придбання Гренландії є пріоритетом національної безпеки Сполучених Штатів, і це життєво важливо для стримування наших супротивників в Арктичному регіоні, - ідеться у її заяві. - Президент та його команда обговорюють низку варіантів для досягнення цієї важливої ​​зовнішньополітичної цілі, і, звичайно, використання американських військових завжди є варіантом у розпорядженні головнокомандувача".

Доповнення

Гренландія - це малонаселена автономна територія, що перебуває під суверенними кордонами Данії, члена НАТО. Данія встановила колоніальний контроль над Гренландією у 18-му столітті та дозволила їй стати автономною у 20-му столітті.

У вівторок лідери шести країн НАТО разом із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен опублікували визначну спільну заяву, у якій відкинули твердження Трампа про те, що Сполучені Штати повинні взяти Гренландію під контроль. Країнами, які приєдналися до Данії, були Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Польща, усі з яких є близькими союзниками Сполучених Штатів.

Європейські лідери попереджають США, що "не припинять захищати" територіальну цілісність Гренландії06.01.26, 14:39 • 8526 переглядiв

Деякі законодавці висловили стурбованість щодо заявлених планів Трампа. У вівторок увечері сенаторка Джин Шахін, демократка від Нью-Гемпшира, та сенатор Том Тілліс, республіканець від Північної Кароліни, опублікували спільну заяву, у якій заявили, що уряд США повинен поважати своїх союзників.

У неділю Трамп заявив журналістам на борту Air Force One, що "Гренландія всюди вкрита російськими та китайськими кораблями".

Як зазначає видання, ці дві країни є активними державами в Північному полярному колі, але Гренландія не оточена їхніми кораблями. Фактично, саме Сполучені Штати мають військову базу в Гренландії. Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав базу зі своєю дружиною Ушею минулого року.

Трамп також зосередився на Гренландії через її потенційне багатство критично важливих корисних копалин, зауважує видання.

У другій Стратегії національної безпеки США адміністрації Трампа йдеться, що домінування в Західній півкулі є головним пріоритетом. Це стало особливо актуальним після багатомісячної кампанії військового тиску Трампа на Венесуелу та захоплення в суботу американськими військами Ніколаса Мадуро, лідера країни, та його дружини Сілії Флорес під час смертоносної атаки, пише видання. А Трамп на початку минулого року заявляв, що планує придбати Канаду.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Нерухомість
Ґренландія
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Метте Фредеріксен
The New York Times
Конгрес США
Білий дім
НАТО
Венесуела
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Данія
Канада
Франція
Велика Британія
Італія
Іспанія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Польща