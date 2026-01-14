Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?

Лід тане, а пристрасті закипають. Найбільший острів планети, який століттями вважали безкрайньою білою пустелею, раптово опинився в центрі геополітичного шторму. Окрилений Президент США Дональд Трамп, після фантастичної операції у Венесуелі, не на жарт розігрався та йде у наступ буквально по всіх фронтах.

На початку свого другого терміну Дональд Трамп неодноразово повторював, що Сполучені Штати "повинні отримати" Гренландію, називаючи це питанням стратегічної та глобальної безпеки. Йшлося насамперед про протидію росії та Китаю в Арктиці. Проте трохи згодом напруга спала, всі звикли до "актів божевілля" та пустих слів Президента США. І тут відбувається славнозвісна Венесуела. Щось змінюється. Америка оголошує Західну півкулю "винятковою зоною" своїх інтересів. Фактично Трамп дістає із запилених архівів "Доктрину Монро" зразка 1823 року, адаптуючи її до сучасних реалій. Це повернення до концепції "Америка для американців", де будь-яка присутність чи вплив інших держав у Західній півкулі розцінюється як пряма загроза США.

Доктрина Монро була дуже важливою, і ми про неї забували, але більше ми про неї не забуватимемо. Наша нова безпекова стратегія - це домінування в Західній півкулі - заявляв Трамп.

І велике нещастя маленької Данії контролювати величезний острів, який раптово стає територією історичного перерозподілу світу. Нові заяви Дональда Трампа про те, що оборона Гренландії - це лише "дві собачі упряжки", викликали в Копенгагені справжню тривогу. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала цей період "доленосним моментом".

Гренландія відхилила будь-які територіальні претензії США та виступила за захист у межах НАТО

Ми знаходимося на роздоріжжі. Якщо американці відвертаються від західного альянсу і погрожують союзнику, чого ми раніше не бачили, - все зупиниться - заявила вона.

Для Трампа Гренландія - це "велика угода з нерухомістю". Для Данії - це питання суверенітету та цілісності королівства. Але чи тільки в емоціях справа? Трамп апелює до того, що Данія витрачає на оборону острова мізерні кошти, тоді як США тримають там стратегічну базу Туле, яка є частиною системи раннього попередження про ракетний напад. І от риторичне питання: а чи не правий Трамп?

А чому Гренландія взагалі "зелена"?

Давайте трохи відволічемось. Глянувши на карту, і хоча б на рівні першого класу знати англійську – виникає питання. Якого біса ця біла пляма чомусь називається зеленою? А все тому, що історія назви Гренландії - це один із перших в історії прикладів вдалого маркетингу.

Європейські союзники обговорюють можливу місію НАТО з розгортанням військ у Гренландії, щоб розвіяти побоювання Трампа - ЗМІ

У 10 столітті вікінг Ерік Рудий, вигнаний з Ісландії за вбивство, відплив на захід і знайшов величезний острів. Щоб заманити туди поселенців, він назвав його Greenland ("Зелена земля"), хоча 80% території вкрито льодом. Натомість Ісландія, яка насправді набагато зеленіша, отримала свою назву від перших поселенців, які прибули туди у сувору зиму і побачили лише фьорди, забиті кригою. Ось такий цікавий, подекуди смішний факт.

Як Гренландія опинилася під владою Данії?

Гренландія опинилася під владою Данії внаслідок тривалого історичного процесу, що поєднав середньовічні претензії та колоніальну політику. У 10 столітті, острів заселили норвезькі вікінги (хто їх туди завів ми вже знаємо), і формально він вважався частиною Норвегії, а згодом - Дансько-норвезької унії. Після зникнення скандинавських поселень у 15 столітті Гренландія на кілька століть випала з європейського політичного простору. Реальний контроль Данія встановила у 1721 році, коли місіонер Ганс Егеде за підтримки корони заснував перші постійні поселення. У 1953 році Данія скасувала колоніальний статус Гренландії та інтегрувала її до складу королівства, надавши мешканцям громадянство і парламентське представництво. З 1979 року Гренландія має автономію, а з 2009-го розширене самоврядування, хоча оборона і зовнішня політика залишаються за Данією.

Чому Гренландію – це острів скарбів і світового панування?

Чому США так наполегливо хочуть контролювати цей острів? Все як завжди про гроші, але не тільки. Під гренландським льодом лежать поклади нафти, газу та, що найважливіше сьогодні - рідкоземельних металів, необхідних для виробництва смартфонів та електромобілів.

Не одні штати таки розумуні. Китай активно намагався інвестувати в гренландські аеропорти та копальні, але штати заблокували ці угоди через Данію, розуміючи, що економічна присутність Китаю в Арктиці - це пряма загроза нацбезпеці США.

Скандинавські дипломати спростували заяви Трампа про російські та китайські судна біля Гренландії

І звичайно, куди ж без росіян. росія мілітаризує Арктику шаленими темпами. Гренландія - це "непотоплюваний авіаносець", який контролює найкоротший шлях для ракет між РФ та США через Північний полюс. Про це буквально нещодавно сказав віце-президент США Венс.

Чи зробили європейці та данці зробили все необхідне для захисту Гренландії та збереження її ролі опори світової безпеки та протиракетної оборони, відповідь очевидна – ні - заявив Венс.

Тобто політик натякає на те, що у випадку ядерної війни - Гренландія матиме стратегічне значення у перехоплені ракет.

Реакція світових лідерів на можливу анексію Гренландії

Європейсці вперше за багато десятиліть заговорили про США не як про гаранта безпеки, а як про потенційний "ризик". Спільна заява лідерів ЄС: 6 січня 2026 року ключові країни Європи: Франція, Німеччина та Британіявипустили заяву, де чітко наголосили: "Данія та Гренландія, і лише вони, мають вирішувати своє майбутнє".

Президент Франції Еммануель Макрон та Прем‘єр-міністр Британії Кір Стармер намагаються переконати Трампа, що стратегічні цілі (стримування Китаю та Росії) можна досягти через посилення наявних угод, а не через анексію. Нідерланди та Норвегія: Окремо підкреслили, що суверенітет союзника по НАТО є недоторканним. МЗС Норвегії заявило: "Сама ідея НАТО буде зламана, якщо США заберуть Гренландію силою".

Чи розвалиться НАТО через Гренландію?

Ситуація навколо Гренландії б'є в саме серце Альянсу - Статтю 5 про колективну оборону. Якщо одна країна НАТО (США) загрожує територіальній цілісності іншої (Данії), Альянс втрачає сенс. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен прямо попередила: "Якщо США атакують Гренландію - все зупиниться, включно з НАТО".

Гренландія відкидає приєднання до США і лишається у союзі з Данією

У дипломатичних колах вже обговорюють радикальні сценарії. Наприклад, Гюнтер Фелінгер (голова Австрійського комітету з розширення НАТО) припустив, що у разі силового захоплення острова європейські країни можуть конфіскувати всі військові бази США на своїй території - від Рамштайну в Німеччині до баз у Румунії та Італії.

Проте Європа залишається Європою, спокійною, виваженою, на жаль, беззубою. Financial Times зазначає, що штаб-квартира НАТО у Брюсселі наразі зберігає тривожне мовчання, намагаючись не спровокувати Трампа на ще різкіші кроки перед проміжними виборами в США у листопаді 2026 року.

Головне питання. А гренландців хтось питав?

Сам народ Гренландії (близько 57 000 осіб) налаштований рішуче. Опитування показують, що 85% мешканців виступають проти приєднання до США, але й так само абсолютна більшість не бажає бути і у складі Данії. Ці горді люди не хочуть бути "об'єктом нерухомості" в геополітичній грі. Вони хочу незалежності.

Дилема України: надпотуга Штати чи вірний друг Данія

Для України ситуація виглядає як класичний дипломатичний шпагат.

З одного боку, США - наш головний стратегічний партнер, якими б у нас не були зараз розбіжності – всі все прекрасно розуміють. З іншого - Данія стала для нас зразком "нового конструктиву". Як людина, що працювала в Миколаївській ОВА, я бачив цей процес зсередини. Королівство Данія взяла шефство над південним регіоном. Це країна, яка не просто обіцяє - вона діє. Вони першими взяли під опіку цілу область, їхня допомога в інфраструктурі, водопостачанні та відбудові Миколаєва - це неоціненний внесок. Ба-більше, країна активно співрацює з Україною у сфері ВПК. Це перша країна НАТО, яка дозволила будівництво українського заводу для військових потреб. Більш того, держава порушити понад 20 різних правил і законів, уявіть наскільки це неймовірно. Європа… порушує… норми… Це фантастика.

Що робити Україні у ситуації з потенційною анексією частини Данії?

Не обирати сторону. Це конфлікт всередині НАТО. Україна має підтримувати цілісність Альянсу. Адвокація через Данію: Ми можемо бути голосом, який нагадує США, що "малі" країни Європи є неймовірно ефективними союзниками.

Використовувати кейс Гренландії: Показувати США, що ми розуміємо їхні стратегічні інтереси в Арктиці, але наголошувати на важливості міжнародного права - принципу, який захищає і Гренландію від "поглинання", і Україну від анексії.

Це вже не просто слова: Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії

Україна принципово не може визнати або підтримати силовий перехід Гренландії до США, навіть під тиском Вашингтона. Ми вже 12 років боремося проти російської логіки "права сильного". Якщо Київ визнає право Трампа "забрати" територію через її стратегічну важливість, ми автоматично легітимізуємо аргументи Путіна щодо Криму чи Донбасу, а потім Херсону та Запоріжжю. Визнання "гренландського сценарію" зруйнує нашу власну юридичну позицію в міжнародних судах. Наша броня - це міжнародне право.

Як мудро вийти з глухого кута та не допустити війни у Гренландії?

Загалом зі сторони ситуація навколо Гренландії виглядає як аварія, де зіткнулися американський прагматизм, європейські цінності та глобальні загрози. Проте вихід є, і він лежить не в площині "купівлі-продажу", а в площині нового типу союзництва.

Замість одностороннього контролю США, НАТО може розгорнути в Гренландії постійну багатонаціональну місію за зразком балтійських країн. Це заспокоїть Трампа, адже присутність військ Альянсу (включно з американськими) посилиться, але при цьому суверенітет Данії залишиться недоторканним. США отримають безпеку, а Європа - збереження кордонів.

Ресурсний альянс замість анексії. Замість того, щоб намагатися "заволодіти" копальнями Гренландії, Вашингтон, Копенгаген та Нуук (столиця Гренландії) можуть укласти тристоронню економічну угоду. США інвестують у видобуток рідкоземельних металів, щоб витіснити Китай. Гренландія отримує технології та робочі місця. Данія залишається гарантом політичної стабільності. Це "угода про спільний розвиток", яка дасть Трампу омріяні ресурси без порушення міжнародного права.

Голова МЗС Німеччини не очікує військових дій США щодо Гренландії після зустрічі з Рубіо

Також можна застосувати модель, за якою США мають угоди з такими країнами, як Палау чи Маршаллові Острови. Гренландія може отримати ще більше автономії від Данії, уклавши прямий оборонний пакт із США, але формально залишаючись у складі Данського королівства. Це дозволить США "дбати про безпеку острова" (як того хоче Трамп), не руйнуючи при цьому НАТО.

Україна може виступити посередником, апелюючи до власного досвіду. Ми можемо запропонувати формат "Арктично-Балтійського безпекового діалогу". Наша позиція проста: ми вдячні США за зброю, а Данії –за F-16, відбудову того ж Миколаєва та розвиток ВПК. Ми зацікавлені в тому, щоб наші союзники не сварилися, поки Росія підпалює світ.

Якщо Трампу вдасться подати це як свою дипломатичну перемогу (посилення присутності США без пострілів), а Данія збереже свою цілісність - світ уникне катастрофічного розколу. Це буде перемогою для всіх. Мир у Гренландії - це стабільність у НАТО. А стабільність у НАТО - це єдиний шлях до перемоги України.

Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday