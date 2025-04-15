Авіабаза Рамштайн

Рустем Умєров заявив, що участь міністра оборони США у засіданні "Рамштайн" підтверджує підтримку України. Гегсет приєднався до зустрічі онлайн, незважаючи на попередні повідомлення про відсутність представника США.
Володимир Зеленський повідомив про підготовку до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі. Також готуються зустрічі щодо гарантій безпеки для України.
Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого під керівництвом Великої Британії замість США. Це буде перша зустріч після того, як Ллойд Остін провів своє останнє засідання 9 січня.
Польща не відмовляла словацькій делегації у прольоті до москви, а лише просила додаткові документи. Словацька сторона сама вирішила змінити маршрут, а відносини між країнами залишаються добрими.
Міністр оборони Польщі припускає, що завтрашня зустріч "Рамштайн" може бути останньою в поточному форматі. Наступного тижня відбудеться зустріч "великої п'ятірки" для обговорення змін після інавгурації Трампа.
Міністр оборони США Ллойд Остін прямує до Німеччини на 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Це його остання поїздка на авіабазу Рамштайн на посаді глави Пентагону.
Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 9 січня 2025 року.
Президенти України та Франції зустрілися для обговорення військової допомоги та євроінтеграції. Зеленський подякував за підтримку у розмірі 5 млрд євро.
Міністр оборони України провів щотижневу розмову з главою Пентагону. Обговорили ситуацію на фронті, постачання озброєння та підготовку до наступного засідання "Рамштайн".
США виділили Україні новий пакет оборонної допомоги на $400 млн. Зеленський і Остін також обговорили зняття обмежень на застосування далекобійної зброї та нарощування виробництва озброєнь.
Президент США обговорить війну в Україні з європейськими лідерами. На порядку денному також близькосхідний конфлікт. Поїздка Байдена слідує за турне Зеленського західними столицями.
Президент України обговорив з лідером США нові пакети підтримки та далекобійну зброю. Байден пообіцяв реалізувати пакети допомоги найближчим часом, включаючи 425 млн доларів.
Президент США Джо Байден проведе віртуальну зустріч лідерів Контактної групи з оборони України в листопаді 2024 року. Метою є координація додаткової допомоги Україні та планування підтримки у сфері безпеки.
Президенти України та США провели телефонну розмову. Обговорили спільне виробництво зброї, новий пакет допомоги на $425 млн та майбутнє засідання у форматі "Рамштайн".
Засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів, відкладене через ураган "Мілтон", відбудеться у листопаді. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
Прессекретар уряду Німеччини підтвердив візит президента США Джо Байдена наприкінці тижня. Очікується, що Байден може отримати найвищу державну нагороду ФРН від президента Штайнмаєра.
Президент Зеленський заявив про продовження презентації Плану перемоги міжнародним партнерам. Наступний тиждень буде присвячений роботі з партнерами для посилення позицій України та досягнення справжнього миру.
Експерт вважає, що відкладення засідання "Рамштайн" дає Україні час краще підготуватися. Очікується, що США змінять позицію щодо далекобійної зброї після виборів у листопаді.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Франції після візиту до Лондона. Еммануель Макрон вже привітав українського лідера, очікуються переговори.
Президент України проведе переговори з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. Метою зустрічей є обговорення посилення військової складової України перед засіданням "Рамштайн".
Засідання "Рамштайн" 12 жовтня відкладено через удари стихії в США, які вимагають уваги Байдена. Зеленський повідомив, що новий графік буде підготовлено найближчим часом для координації Плану перемоги.
Президент України заявив, що План перемоги залежить від політичної волі партнерів, а не від путіна. Зеленський планує зустрітися з лідерами Британії, Франції, Італії та Німеччини для обговорення посилення України.
Президент України Зеленський відвідає Берлін 11 жовтня для зустрічі з канцлером Шольцем. Він представить "план перемоги" щодо завершення війни, який раніше показав Байдену, а потім відвідає Рим і Париж.
Зустріч Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня відкладено через ураган "Мілтон" у США. Президент Байден скасував візит до Німеччини, нова дата засідання буде оголошена згодом.
Зустріч високого рівня по Україні на авіабазі "Рамштайн" перенесено через скасування візиту Байдена до Німеччини. Причиною стала загроза урагану "Мілтон" у США, який викликав серйозне занепокоєння адміністрації.
Засідання формату "Рамштайн" 12 жовтня може бути перенесено через ураган Мілтон. Пентагон розглядає можливість об'єднання його із засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня.
Уряд Німеччини висловив жаль щодо скасування візиту президента США Джо Байдена через урагани у Флориді. Візит, запланований на 10-12 жовтня, мав включати зустрічі з європейськими лідерами та обговорення війни в Україні.
Президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини та Анголи через ураган Мілтон. Він залишається в країні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на стихійне лихо.
12 жовтня у Берліні відбудеться зустріч лідерів Німеччини, США, Франції та Британії щодо України. Після цього вони візьмуть участь у засіданні "Рамштайн" з питань допомоги Україні.
Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету штабів США Брауном. Обговорили безпекову ситуацію, потреби ЗСУ та реалізацію воєнної складової плану перемоги України.