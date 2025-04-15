Авіабаза Рамштайн

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24689 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151657 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136373 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132688 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133181 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195616 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77419 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116634 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Умєров заявив, що Гегсет взяв участь у засіданні “Рамштайн”

Рустем Умєров заявив, що участь міністра оборони США у засіданні "Рамштайн" підтверджує підтримку України. Гегсет приєднався до зустрічі онлайн, незважаючи на попередні повідомлення про відсутність представника США.

Війна • 11 квітня, 13:09 • 8370 перегляди

Зеленський анонсував наступний "Рамштайн" в Брюсселі та нові гарантії безпеки

Володимир Зеленський повідомив про підготовку до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі. Також готуються зустрічі щодо гарантій безпеки для України.

Війна • 16 березня, 20:19 • 18406 перегляди

"Рамштайн" відбудеться 12 лютого. Головуватиме Британія, а не США - ЗМІ

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого під керівництвом Великої Британії замість США. Це буде перша зустріч після того, як Ллойд Остін провів своє останнє засідання 9 січня.

Війна • 5 лютого, 13:58 • 124459 перегляди

У Польщі заявили, що не закривали небо словацькій делегації, яка летіла до москви

Польща не відмовляла словацькій делегації у прольоті до москви, а лише просила додаткові документи. Словацька сторона сама вирішила змінити маршрут, а відносини між країнами залишаються добрими.

Новини Світу • 13 січня, 11:00 • 21942 перегляди

Голова Міноборони Польщі про "Рамштайн": можливо, це остання зустріч такого типу

Міністр оборони Польщі припускає, що завтрашня зустріч "Рамштайн" може бути останньою в поточному форматі. Наступного тижня відбудеться зустріч "великої п'ятірки" для обговорення змін після інавгурації Трампа.

Війна • 8 січня, 13:32 • 22178 перегляди

Остін вирушив на "Рамштайн" востаннє як очільник Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін прямує до Німеччини на 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Це його остання поїздка на авіабазу Рамштайн на посаді глави Пентагону.

Війна • 8 січня, 07:50 • 24923 перегляди

Стала відома дата наступного Рамштайну

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 9 січня 2025 року.

Війна • 3 січня, 09:25 • 25246 перегляди

Зеленський і Макрон провели зустріч: що обговорили

Президенти України та Франції зустрілися для обговорення військової допомоги та євроінтеграції. Зеленський подякував за підтримку у розмірі 5 млрд євро.

Війна • 18 грудня, 21:25 • 52241 перегляди

Умєров і Остін обговорили стратегічний план на 2025 рік та новий "Рамштайн"

Міністр оборони України провів щотижневу розмову з главою Пентагону. Обговорили ситуацію на фронті, постачання озброєння та підготовку до наступного засідання "Рамштайн".

Війна • 2 грудня, 19:12 • 19510 перегляди

США оголосили про новий пакет оборонної допомоги Україні на 400 млн доларів: що туди увійде

США виділили Україні новий пакет оборонної допомоги на $400 млн. Зеленський і Остін також обговорили зняття обмежень на застосування далекобійної зброї та нарощування виробництва озброєнь.

Політика • 21 жовтня, 14:22 • 18640 перегляди

Байден прибув до Німеччини для переговорів щодо України та Близького Сходу

Президент США обговорить війну в Україні з європейськими лідерами. На порядку денному також близькосхідний конфлікт. Поїздка Байдена слідує за турне Зеленського західними столицями.

Політика • 18 жовтня, 05:21 • 22719 перегляди

Зеленський: Байден дав мені слово, що пакети допомоги будуть реалізовані найближчим часом

Президент України обговорив з лідером США нові пакети підтримки та далекобійну зброю. Байден пообіцяв реалізувати пакети допомоги найближчим часом, включаючи 425 млн доларів.

Політика • 17 жовтня, 06:40 • 12505 перегляди

Байден у листопаді проведе віртуальну зустріч "Рамштайн" - Білий дім

Президент США Джо Байден проведе віртуальну зустріч лідерів Контактної групи з оборони України в листопаді 2024 року. Метою є координація додаткової допомоги Україні та планування підтримки у сфері безпеки.

Війна • 16 жовтня, 17:51 • 20385 перегляди

Обговорили "Рамштайн" і спільне виробництво зброї: Зеленський розкрив деталі розмови з Байденом

Президенти України та США провели телефонну розмову. Обговорили спільне виробництво зброї, новий пакет допомоги на $425 млн та майбутнє засідання у форматі "Рамштайн".

Війна • 16 жовтня, 17:34 • 19177 перегляди

Зустріч "Рамштайн" на рівні лідерів, яку відклали через ураган у США, планують провести у листопаді

Засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів, відкладене через ураган "Мілтон", відбудеться у листопаді. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Політика • 16 жовтня, 16:56 • 17822 перегляди

В уряді Німеччини підтвердили, що цього тижня Байден прибуде з візитом

Прессекретар уряду Німеччини підтвердив візит президента США Джо Байдена наприкінці тижня. Очікується, що Байден може отримати найвищу державну нагороду ФРН від президента Штайнмаєра.

Новини Світу • 14 жовтня, 12:58 • 12037 перегляди

Цього тижня Україна продовжить знайомити партнерів з Планом перемоги - Зеленський

Президент Зеленський заявив про продовження презентації Плану перемоги міжнародним партнерам. Наступний тиждень буде присвячений роботі з партнерами для посилення позицій України та досягнення справжнього миру.

Війна • 13 жовтня, 18:01 • 46002 перегляди
Ексклюзив

Політолог про перенесення "Рамштайну": не критично для  України, можливість краще підготуватися

Експерт вважає, що відкладення засідання "Рамштайн" дає Україні час краще підготуватися. Очікується, що США змінять позицію щодо далекобійної зброї після виборів у листопаді.

Війна • 10 жовтня, 16:55 • 193852 перегляди

Зеленський прибув до Франції для зустрічі з Макроном

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Франції після візиту до Лондона. Еммануель Макрон вже привітав українського лідера, очікуються переговори.

Політика • 10 жовтня, 13:36 • 15010 перегляди

Попри скасування "Рамштайну": Зеленський анонсував зустрічі з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Британії

Президент України проведе переговори з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. Метою зустрічей є обговорення посилення військової складової України перед засіданням "Рамштайн".

Війна • 9 жовтня, 17:10 • 17034 перегляди

Найближчим часом може бути підготовлений новий графік: Зеленський відреагував на перенесення засідання "Рамштайну"

Засідання "Рамштайн" 12 жовтня відкладено через удари стихії в США, які вимагають уваги Байдена. Зеленський повідомив, що новий графік буде підготовлено найближчим часом для координації Плану перемоги.

Війна • 9 жовтня, 16:59 • 17211 перегляди

План перемоги - це посилення України, як геополітично, так і на полі бою - Зеленський

Президент України заявив, що План перемоги залежить від політичної волі партнерів, а не від путіна. Зеленський планує зустрітися з лідерами Британії, Франції, Італії та Німеччини для обговорення посилення України.

Війна • 9 жовтня, 16:43 • 17631 перегляди

Зеленський представить Шольцу "план перемоги" 11 жовтня

Президент України Зеленський відвідає Берлін 11 жовтня для зустрічі з канцлером Шольцем. Він представить "план перемоги" щодо завершення війни, який раніше показав Байдену, а потім відвідає Рим і Париж.

Війна • 9 жовтня, 15:20 • 15697 перегляди

Офіційно: засідання "Рамштайн" перенесено через ураган у США

Зустріч Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня відкладено через ураган "Мілтон" у США. Президент Байден скасував візит до Німеччини, нова дата засідання буде оголошена згодом.

Війна • 9 жовтня, 14:36 • 14951 перегляди

Перенесення зустрічі контактної групи щодо України підтвердило американське командування - dpa

Зустріч високого рівня по Україні на авіабазі "Рамштайн" перенесено через скасування візиту Байдена до Німеччини. Причиною стала загроза урагану "Мілтон" у США, який викликав серйозне занепокоєння адміністрації.

Війна • 9 жовтня, 13:23 • 15401 перегляди

Засідання "Рамштайн" можуть перенести через ураган Мілтон: обговорюються нові деталі засідання

Засідання формату "Рамштайн" 12 жовтня може бути перенесено через ураган Мілтон. Пентагон розглядає можливість об'єднання його із засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня.

Новини Світу • 8 жовтня, 22:34 • 15366 перегляди

У Німеччині відреагували на відміну візиту Байдена

Уряд Німеччини висловив жаль щодо скасування візиту президента США Джо Байдена через урагани у Флориді. Візит, запланований на 10-12 жовтня, мав включати зустрічі з європейськими лідерами та обговорення війни в Україні.

Політика • 8 жовтня, 15:36 • 18093 перегляди

Байден відкладає візит до Німеччини, де мав головувати на "Рамштайні", через ураган Мілтон

Президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини та Анголи через ураган Мілтон. Він залишається в країні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на стихійне лихо.

Політика • 8 жовтня, 14:41 • 16494 перегляди

Напередодні "Рамштайну" Байден планує окрему зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Британії - ЗМІ

12 жовтня у Берліні відбудеться зустріч лідерів Німеччини, США, Франції та Британії щодо України. Після цього вони візьмуть участь у засіданні "Рамштайн" з питань допомоги Україні.

Новини Світу • 8 жовтня, 12:19 • 13068 перегляди

Сирський обговорив з головою Об’єднаного комітету штабів ЗС США реалізацію воєнної складової українського плану перемоги

Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету штабів США Брауном. Обговорили безпекову ситуацію, потреби ЗСУ та реалізацію воєнної складової плану перемоги України.

Політика • 8 жовтня, 08:13 • 12034 перегляди