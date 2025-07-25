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Чи є ризики для євроінтеграції України через ситуацію із НАБУ та САП: відповідь Зеленського

Київ • УНН

 • 442 перегляди

Президент Зеленський запевнив партнерів, що знайде вихід із ситуації, яка виникла через ситуацію із НАБУ і САП.

Чи є ризики для євроінтеграції України через ситуацію із НАБУ та САП: відповідь Зеленського

Київ в одній інфраструктурі з Європою, і хоче бути частиною Європи, ніхто не хоче цим ризикувати, заявив Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливі ризики євроінтеграції для України через ситуацію із НАБУ та САП. Про це він заявив під час спілкування із журналістами у пʼятницю, передає кореспондент УНН

Ми ж в одній інфраструктурі з Європою, ми хочемо бути частиною Європи. Ніхто не хоче нічим ризикувати. Я запевнив всіх наших партнерів, які зі мною спілкувалися про війну, про Туреччину. Сьогодні, наприклад, ми обговорюємо Рамштайн, ми обговорюємо багато питань. Що стосується НАБУ і САП, то я їм сказав, що я знайду вихід. Я запропоную своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам, і чого хоче суспільство

- заявив Президент. 

Глава держави вказав, що повинні бути дійсно незалежні антикорупційні органи, втім "при цьому вони мають відповідати запиту суспільства на справедливість. Мають діяти ефективно і контролювати, що відбувається в самій структурі".

"Якщо через деякі зміни, які були визначені законодавцями, є ризик втратити незалежність антикорупційних органів, то треба цих ризиків позбавитися", - додав Президент. 

Зеленський розповів, що буде, якщо ВР не проголосує за новий законопроєкт щодо НАБУ та САП25.07.25, 10:59 • 1150 переглядiв

Доповнення

 Зеленський також заявив, що новий законопроєкт щодо НАБУ і САП передбачає обов'язкове проходження детектора брехні для співробітників, які мають родичів з росії. Ця норма стосуватиметься всіх правоохоронних та антикорупційних органів, включаючи Нацполіцію та ДБР, з періодичністю раз на два роки.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ПолітикаНовини Світу
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Рамштайн (авіабаза)
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