Зеленський розповів, що буде, якщо ВР не проголосує за новий законопроєкт щодо НАБУ та САП

Президент Володимир Зеленський вважає, що парламент все ж таки підтримає новий законопроєкт щодо діяльності антикорупційних органів. Про це він заявив під час спілкування із журналістами у пʼятницю, передає кореспондент УНН.

Найважливіше зараз – це те, що є законопроект. Він заареєстрований. Я думаю, що за нього проголосують. Я хочу, щоб це відбулося - заявив Зеленський.

Президент також розповів, що сьогодні говорив про законодавчі зміни із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. За його словами, прем'єр Британії запевнив, що вирішення "внутрішніх питань в Україні" не вплине на допомогу від Заходу.

"І він ( Стармер - ред.) сказав, що якщо тобі потрібно, ми всі будемо підтримувати; точно ми розуміємо, що у вас є там питання – вони внутрішні. Точно не знизиться допомога. Всі все розуміють", - вказав Президент.

Доповнення

Зеленський також заявив, що новий законопроєкт щодо НАБУ і САП передбачає обов'язкове проходження детектора брехні для співробітників, які мають родичів з росії. Ця норма стосуватиметься всіх правоохоронних та антикорупційних органів, включаючи Нацполіцію та ДБР, з періодичністю раз на два роки.