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Новий законопроєкт про НАБУ і САП: Зеленський розкрив, за якою ознакою відправлятимуть на поліграф

Київ • УНН

 • 836 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий законопроєкт щодо НАБУ і САП передбачає обов'язкове проходження детектора брехні для співробітників, які мають родичів з росії. Ця норма стосуватиметься всіх правоохоронних та антикорупційних органів, включаючи Нацполіцію та ДБР, з періодичністю раз на два роки.

Новий законопроєкт про НАБУ і САП: Зеленський розкрив, за якою ознакою відправлятимуть на поліграф

Володимир Зеленський заявив, що новий законопроєкт щодо роботи НАБУ і САП, який напередодні був зареєстрований Президентом у Верховній Раді, передбачає проходження детектора брехні для осіб, які мають родичів з росії. Про це він заявив під час спілкування із журналістами у пʼятницю, передає кореспондент УНН

Деталі 

Підготували законопроект, який базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів. Є нові норми в цьому законопроекті, які про захист від впливу російської федерації, передусім через кейси, які відбулися з деякими представниками НАБУ. Мова зокрема про детектор брехні для всіх співробітників антикорупційних органів, правоохоронних органів, це і Нацполіція, і ДБР, які мають родичів з росії або в росії

- заявив Президент.

Він вказав, що пропозиція, що раз на два роки вони будуть проходити детектор. "Всі правоохоронці і всі антикорупціонери повинні бути в рівних умовах",  - додав Президент. 

Доповнення

Законопроєкт, який вніс Президент України Володимир Зеленський, щодо посилення повноважень НАБУ і САП передбачає проходження обов’язкового поліграфу для працівників НАБУ. У НАБУ пояснили, що перевірку на поліграфі пропонується проводити не СБУ, а Управлінню внутрішнього контролю НАБУ, що є звичайною практикою. 

Нагадаю

Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що законопроєкт Президента України Володимира Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП буде розглянуто парламентом на найближчому пленарному засіданні.

Раніше Зеленський повідомив, що погодив текст нового законопроєкту для зміцнення правопорядку, незалежності антикорупційних органів та захисту від російського впливу.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
Національна поліція України
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
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