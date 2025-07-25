Новий законопроєкт про НАБУ і САП: Зеленський розкрив, за якою ознакою відправлятимуть на поліграф

Володимир Зеленський заявив, що новий законопроєкт щодо роботи НАБУ і САП, який напередодні був зареєстрований Президентом у Верховній Раді, передбачає проходження детектора брехні для осіб, які мають родичів з росії. Про це він заявив під час спілкування із журналістами у пʼятницю, передає кореспондент УНН.

Деталі

Підготували законопроект, який базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів. Є нові норми в цьому законопроекті, які про захист від впливу російської федерації, передусім через кейси, які відбулися з деякими представниками НАБУ. Мова зокрема про детектор брехні для всіх співробітників антикорупційних органів, правоохоронних органів, це і Нацполіція, і ДБР, які мають родичів з росії або в росії - заявив Президент.

Він вказав, що пропозиція, що раз на два роки вони будуть проходити детектор. "Всі правоохоронці і всі антикорупціонери повинні бути в рівних умовах", - додав Президент.

Доповнення

Законопроєкт, який вніс Президент України Володимир Зеленський, щодо посилення повноважень НАБУ і САП передбачає проходження обов’язкового поліграфу для працівників НАБУ. У НАБУ пояснили, що перевірку на поліграфі пропонується проводити не СБУ, а Управлінню внутрішнього контролю НАБУ, що є звичайною практикою.

Нагадаю

Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що законопроєкт Президента України Володимира Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП буде розглянуто парламентом на найближчому пленарному засіданні.

Раніше Зеленський повідомив, що погодив текст нового законопроєкту для зміцнення правопорядку, незалежності антикорупційних органів та захисту від російського впливу.