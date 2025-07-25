Новый законопроект о НАБУ и САП: Зеленский раскрыл, по какому признаку будут отправлять на полиграф

$41.770.01
49.100.12
ukenru
Украина готова приобрести 10 систем Patriot, уже есть три - Зеленский
07:59 • 2198 просмотра
Украина готова приобрести 10 систем Patriot, уже есть три - Зеленский
24 июля, 18:46 • 36107 просмотра
Назарий Гусаков обманул благотворителей на 1,3 млн грн: ему сообщили о подозрении
Эксклюзив
24 июля, 11:10 • 166085 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
24 июля, 11:05 • 104015 просмотра
НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
24 июля, 08:34 • 165053 просмотра
Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
24 июля, 07:16 • 97891 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 94044 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 106226 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 72161 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
23 июля, 19:49 • 52302 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
1.8м/с
51%
747мм
Популярные новости
Водный кризис на оккупированных территориях Украины усугубляется, вызывая антисанитарные условия - ISW24 июля, 23:57 • 4700 просмотра
Starlink возобновил работу после глобального сбоя - SpaceX25 июля, 00:24 • 25207 просмотра
Луганск превращается в свалку: оккупанты вводят штрафы за мусор вместо его вывоза - ЦНС25 июля, 00:49 • 22332 просмотра
Трамп отменил финансирование внешней помощи и общественного вещания на 9 миллиардов долларов25 июля, 01:43 • 10091 просмотра
Киевлянина жестоко избили за замечание на спортплощадке, нападавших задержали - полиция06:08 • 13393 просмотра
публикации
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 36632 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 57451 просмотра
Станет ли Defence City действительно эффективным? Главные решения – еще впереди24 июля, 16:23 • 76073 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
24 июля, 11:10 • 166147 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов24 июля, 06:41 • 155356 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Руслан Стефанчук
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государство Палестина
Израиль
Германия
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 205424 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 322045 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 404180 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 406831 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 394350 просмотра
Актуальное
Старлинк
MIM-104 Patriot
Гаубица M109
Серия Airbus A320
Dragon 2

Новый законопроект о НАБУ и САП: Зеленский раскрыл, по какому признаку будут отправлять на полиграф

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый законопроект о НАБУ и САП предусматривает обязательное прохождение детектора лжи для сотрудников, имеющих родственников из россии. Эта норма будет касаться всех правоохранительных и антикоррупционных органов, включая Нацполицию и ГБР, с периодичностью раз в два года.

Новый законопроект о НАБУ и САП: Зеленский раскрыл, по какому признаку будут отправлять на полиграф

Владимир Зеленский заявил, что новый законопроект о работе НАБУ и САП, который накануне был зарегистрирован Президентом в Верховной Раде, предусматривает прохождение детектора лжи для лиц, имеющих родственников из россии. Об этом он заявил во время общения с журналистами в пятницу, передает корреспондент УНН

Детали 

Подготовили законопроект, который базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов. Есть новые нормы в этом законопроекте, которые о защите от влияния российской федерации, прежде всего через кейсы, которые произошли с некоторыми представителями НАБУ. Речь в частности о детекторе лжи для всех сотрудников антикоррупционных органов, правоохранительных органов, это и Нацполиция, и ГБР, которые имеют родственников из россии или в россии

- заявил Президент.

Он указал, что предложение, что раз в два года они будут проходить детектор. "Все правоохранители и все антикоррупционеры должны быть в равных условиях", - добавил Президент. 

Дополнение

Законопроект, который внес Президент Украины Владимир Зеленский, относительно усиления полномочий НАБУ и САП предусматривает прохождение обязательного полиграфа для работников НАБУ. В НАБУ объяснили, что проверку на полиграфе предлагается проводить не СБУ, а Управлению внутреннего контроля НАБУ, что является обычной практикой. 

Напомню

Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского относительно усиления полномочий НАБУ и САП будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании.

Ранее Зеленский сообщил, что согласовал текст нового законопроекта для укрепления правопорядка, независимости антикоррупционных органов и защиты от российского влияния.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
Национальная полиция Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9