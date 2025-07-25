Новый законопроект о НАБУ и САП: Зеленский раскрыл, по какому признаку будут отправлять на полиграф

Владимир Зеленский заявил, что новый законопроект о работе НАБУ и САП, который накануне был зарегистрирован Президентом в Верховной Раде, предусматривает прохождение детектора лжи для лиц, имеющих родственников из россии. Об этом он заявил во время общения с журналистами в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

Подготовили законопроект, который базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов. Есть новые нормы в этом законопроекте, которые о защите от влияния российской федерации, прежде всего через кейсы, которые произошли с некоторыми представителями НАБУ. Речь в частности о детекторе лжи для всех сотрудников антикоррупционных органов, правоохранительных органов, это и Нацполиция, и ГБР, которые имеют родственников из россии или в россии - заявил Президент.

Он указал, что предложение, что раз в два года они будут проходить детектор. "Все правоохранители и все антикоррупционеры должны быть в равных условиях", - добавил Президент.

Дополнение

Законопроект, который внес Президент Украины Владимир Зеленский, относительно усиления полномочий НАБУ и САП предусматривает прохождение обязательного полиграфа для работников НАБУ. В НАБУ объяснили, что проверку на полиграфе предлагается проводить не СБУ, а Управлению внутреннего контроля НАБУ, что является обычной практикой.

Напомню

Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского относительно усиления полномочий НАБУ и САП будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании.

Ранее Зеленский сообщил, что согласовал текст нового законопроекта для укрепления правопорядка, независимости антикоррупционных органов и защиты от российского влияния.