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"Реальні інструменти, жодних російських зв'язків і незалежність НАБУ та САП": Зеленський погодив новий законопроєкт, сьогодні внесе у ВР

Київ • УНН

 • 716 перегляди

Президент України Володимир Зеленський погодив законопроєкт, що гарантує зміцнення системи правопорядку, незалежність антикорупційних органів та захист від російського впливу. Документ буде внесений до Верховної Ради України.

"Реальні інструменти, жодних російських зв'язків і незалежність НАБУ та САП": Зеленський погодив новий законопроєкт, сьогодні внесе у ВР

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що погодив текст нового законопроєкту для зміцнення правопорядку, незалежності антикорупційних органів та захисту від російського впливу, пише УНН.

Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Текст збалансований

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив, що "найголовніше - реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП".

"Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України", - підкреслив Президент.

"Важливо, що зберігаємо єдність. Важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною", - зазначив Зеленський.

Доповнення

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ підтримали 263 нардепів. Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.

Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав закон №12414, що регулює діяльність НАБУ та САП.

Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ стане відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
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