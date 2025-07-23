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Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
16:26 • 3964 перегляди
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
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Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”

Київ • УНН

 • 3966 перегляди

Президент України Володимир Зеленський планує подати до Верховної Ради законопроєкт, що посилить систему правопорядку та забезпечить невідворотність покарання. Цей документ стане відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.

Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. Це буде президентський законопроєкт, який буде реалізовано в рамках стратегії трансформації держави. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Було багато нарад з урядовцями, з представниками правоохоронних органів. Дуже детально говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР, генеральний прокурор України – мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи, своє бачення. Важливо, що вони сказали й одне одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже, справедливості в Україні 

- сказав Зеленський.

Він додав, що було досягнуто домовленості, що керівники інституцій разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні.

Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414, що регулює діяльність НАБУ та САП.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Міністерство внутрішніх справ України
Служба безпеки України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
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