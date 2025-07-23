Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной Раде законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка. Это будет президентский законопроект, который будет реализован в рамках стратегии трансформации государства. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Было много совещаний с чиновниками, с представителями правоохранительных органов. Очень подробно говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР, генеральный прокурор Украины – мне важно было, чтобы каждый дал свои аргументы, свое видение. Важно, что они сказали и друг другу то, что давно накапливалось. Очень ценю договоренность о командной работе и о мерах, которые могут реально дать ощущение неотвратимости наказания, а значит, справедливости в Украине - сказал Зеленский.

Он добавил, что была достигнута договоренность, что руководители институций вместе предложат план действий, план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине.

Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни – в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не зря. Проанализировали все беспокойства, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано. Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка. И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и – очень важно – все нормы для независимости антикоррупционных институций будут. И очень ожидаю от самой нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства - добавил Зеленский.

Напомним

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12414, регулирующий деятельность НАБУ и САП.