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"Реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП": Зеленский согласовал новый законопроект, сегодня внесет в ВР

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал законопроект, гарантирующий укрепление системы правопорядка, независимость антикоррупционных органов и защиту от российского влияния. Документ будет внесен в Верховную Раду Украины.

"Реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП": Зеленский согласовал новый законопроект, сегодня внесет в ВР

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал текст нового законопроекта для укрепления правопорядка, независимости антикоррупционных органов и защиты от российского влияния, пишет УНН.

Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Текст сбалансирован

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что "самое главное - реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП".

"Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины", - подчеркнул Президент.

"Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", - отметил Зеленский.

Дополнение

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ поддержали 263 нардепа. Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал закон №12414, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

Впоследствии Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и – очень важно – все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ станет ответом на общественные запросы и учтет предложения руководителей правоохранительных органов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина
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