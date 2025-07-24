Перевірку пропонують проводити не СБУ: у НАБУ роз'яснили положення щодо проходження поліграфу в законопроєкті Зеленського

Законопроєкт, який вніс Президент України Володимир Зеленський, щодо посилення повноважень НАБУ і САП передбачає проходження обов’язкового поліграфу для працівників НАБУ. У НАБУ пояснили, що перевірку на поліграфі пропонується проводити не СБУ, а Управлінню внутрішнього контролю НАБУ, що є звичайною практикою. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН.

У відповідь на запити медіа щодо нібито нових ризиків для незалежності НАБУ у зв’язку з положеннями нового законопроєкту. Роз’яснюємо: перевірку на поліграфі пропонується проводити не СБУ, а Управлінню внутрішнього контролю НАБУ. Законопроєкт, який має усунути загрози незалежності антикорупційних органів, передбачає, зокрема, проходження поліграфа працівниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Ці перевірки пропонується проводити саме УВК НАБУ - йдеться в повідомленні.

У НАБУ наголосили, що застосування поліграфа давнішня внутрішня практика НАБУ.

Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності. У 2024 році УВК провело понад 200 психофізіологічних опитувань працівників НАБУ із використанням поліграфа. Важливо, щоби методологія таких перевірок, затверджена НАБУ і СБУ, виключала ризики втручання в оперативну діяльність або тиск на працівників - додали в НАБУ.

Нагадаємо

Законопроєкт, який вніс Президент України Володимир Зеленський, щодо посилення повноважень НАБУ і САП передбачає повернення старих норм, які були до прийняття законопроєкту №12414, проходження обов’язкового поліграфу для працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офісу генпрокурора, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, а також заборону виїзду за кордон для працівників НАБУ.