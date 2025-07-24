Проверку предлагают проводить не СБУ: в НАБУ разъяснили положения о прохождении полиграфа в законопроекте Зеленского

Законопроект, внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским, об усилении полномочий НАБУ и САП предусматривает прохождение обязательного полиграфа для сотрудников НАБУ. В НАБУ пояснили, что проверку на полиграфе предлагается проводить не СБУ, а Управлению внутреннего контроля НАБУ, что является обычной практикой. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

В ответ на запросы медиа относительно якобы новых рисков для независимости НАБУ в связи с положениями нового законопроекта. Разъясняем: проверку на полиграфе предлагается проводить не СБУ, а Управлению внутреннего контроля НАБУ. Законопроект, который должен устранить угрозы независимости антикоррупционных органов, предусматривает, в частности, прохождение полиграфа сотрудниками НАБУ, имеющими доступ к государственной тайне. Эти проверки предлагается проводить именно УВК НАБУ - говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что применение полиграфа – давняя внутренняя практика НАБУ.

Сотрудники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это не новация, а инструмент внутренней добросовестности. В 2024 году УВК провело более 200 психофизиологических опросов сотрудников НАБУ с использованием полиграфа. Важно, чтобы методология таких проверок, утвержденная НАБУ и СБУ, исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давление на сотрудников - добавили в НАБУ.

Напомним

Законопроект, внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским, относительно усиления полномочий НАБУ и САП предусматривает возвращение старых норм, которые были до принятия законопроекта №12414, прохождение обязательного полиграфа для сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, Офиса генпрокурора, ГБР, Нацполиции, имеющих допуск к государственной тайне, а также запрет выезда за границу для сотрудников НАБУ.