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Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП

Київ • УНН

 • 22717 перегляди

Президент Зеленський вніс законопроєкт, що повертає старі норми для НАБУ та САП, скасовує деякі повноваження генпрокурора щодо цих органів та запроваджує обов'язковий поліграф для силовиків. Документ також передбачає заборону виїзду за кордон для працівників НАБУ під час воєнного стану.

Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП

Законопроєкт, який вніс Президент України Володимир Зеленський, щодо посилення повноважень НАБУ і САП передбачає повернення старих норм, які були до прийняття законопроєкту №12414, проходження обов’язкового поліграфу для працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офісу генпрокурора, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, а також заборону виїзду за кордон для працівників НАБУ. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №13533. 

Деталі 

Відповідно до законопроєкту, повертається попереднє поняття "керівник органу прокуратури" - генеральний прокурор, заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (для прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури), керівник обласної прокуратури, керівник окружної прокуратури та їх перші заступники і заступники, які діють у межах своїх повноважень. 

Законопроєктом №12414 в понятті "керівник органу прокуратури" було виключено "заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури". 

Передбачалося, що генпрокурор для здійснення своїх повноважень має право надавати письмову вказівку керівнику органу досудового розслідування, яка є обов’язкова для виконання, щодо надання йому матеріалів досудового розслідування із встановленням строку та способу її виконання, однак у редакції Президента ця норма не поширюватиметься на підрозділи детективів та підрозділи внутрішнього контролю НАБУ. 

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Повертається норма, за якою керівник САП, його перший заступник та заступник мають право доповнити, змінити або відмовитись від апеляційної чи касаційної скарги. 

Генпрокурор матиме право доручати у разі неефективного досудового розслідування в умовах воєнного стану, іншому органу досудового розслідування здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України, а також доручати БЕБ розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності інших органів досудового розслідування. 

Забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування, крім випадків наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування НАБУ чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану. 

Право доручати здійснення досудового розслідування іншому органу в умовах воєнного стану має заступник керівник САП або генпрокурор. 

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Виключаються також норма, за якою повноваження прокурора, покладені, зокрема, на керівника САП, можуть бути покладені на іншого прокурора органів прокуратури виключно рішенням генерального прокурора.

Змінюється норма, за якою керівник органу досудового розслідування зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які даються у письмовій формі, доповнюючись - "окрім кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України".

Детектив НАБУ зобов’язаний виконувати доручення та вказівки тільки прокурора САП, які надаються у письмовій формі.  

Виключається норма, за якою спір про підслідність у кримінальному провадженні, яке може належати до підслідності НАБУ та БЕБ вирішує генпрокурор. 

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Окрім того, скасовується положення, за яким фігуранти справи можуть звернутись безпосередньо до генпрокурора із клопотанням про закриття кримінального провадження, якщо розслідуються злочини, ймовірно вчинені: екс-президентом України, прем'єром, міністром чи його заступником, народним депутатом, суддею, керівниками НАБУ, БЕБ, ДБР, Нацбанку чи їхніми заступниками, заступником генпрокурора, секретарем РНБО чи його заступниками тощо. 

Угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним здійснюються за погодженням з керівником САП. В початковій версії передбачалося, що угоди здійснюються за погодженням з генпрокурором, керівником САП. 

За пропозицією Президента, письмове повідомлення про підозру здійснюється генпрокурором та керівником САП щодо нардепа, кандидата у Президенти, Омбудсмана, голови та членів рахунової палати, прокурору САП, працівника та директора НАБУ, заступника генпрокурора, голови НАЗК. 

До цього передбачалося, що письмове повідомлення про підозру вищезазначеним особам, а також керівнику постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, прем’єр-міністру, члену Кабміну, директору ДБР та БЕБ здійснюється генпрокурором. 

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Також Президент пропонує, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень.

У разі голосування та опублікування вказаного законопроєкту, працівники НАБУ, САП, БЕБ, Офісу генпрокурора, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, повинні проходити поліграф за методологією, узгодженою із Службою безпеки України, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.

Протягом 6 місяців СБУ має провести перевірку працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офісу генпрокурора, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.

Офісу генпрокурора та Міністерству юстиції доручено посилити роботу щодо розшуку та видачі іноземними державами осіб, які ухиляються від досудового розслідування, судового розгляду чи відбування покарання. 

Окрім того, Кабмін спільно з НАБУ мають протягом місяця внести зміни до нормативно-правових актів щодо заборони, на час дії військового стану, виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень.

Зазначимо, що цей законопроєкт визначено як невідкладний для позачергового розгляду Радою. 

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Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський подав законопроєкт, який відновлює процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП. НАБУ і САП закликали Верховну Раду якнайшвидше ухвалити цю ініціативу, щоб запобігти загрозам для кримінальних проваджень.

Павло Башинський

Павло Башинський

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