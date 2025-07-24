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Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП
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Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП
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Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП

Киев • УНН

 • 17312 просмотра

Президент Зеленский внес законопроект, который возвращает старые нормы для НАБУ и САП, отменяет некоторые полномочия генпрокурора в отношении этих органов и вводит обязательный полиграф для силовиков. Документ также предусматривает запрет выезда за границу для сотрудников НАБУ во время военного положения.

Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП

Законопроект, внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским, об усилении полномочий НАБУ и САП предусматривает возвращение старых норм, которые были до принятия законопроекта №12414, прохождение обязательного полиграфа для сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, Офиса генпрокурора, ГБР, Нацполиции, имеющих допуск к государственной тайне, а также запрет выезда за границу для сотрудников НАБУ. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №13533. 

Детали 

В соответствии с законопроектом, возвращается предыдущее понятие "руководитель органа прокуратуры" - генеральный прокурор, заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (для прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры), руководитель областной прокуратуры, руководитель окружной прокуратуры и их первые заместители и заместители, действующие в пределах своих полномочий. 

Законопроектом №12414 в понятии "руководитель органа прокуратуры" было исключено "заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры". 

Предполагалось, что генпрокурор для осуществления своих полномочий имеет право давать письменное указание руководителю органа досудебного расследования, которое является обязательным для выполнения, относительно предоставления ему материалов досудебного расследования с установлением срока и способа его выполнения, однако в редакции Президента эта норма не будет распространяться на подразделения детективов и подразделения внутреннего контроля НАБУ. 

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Возвращается норма, согласно которой руководитель САП, его первый заместитель и заместитель имеют право дополнить, изменить или отказаться от апелляционной или кассационной жалобы. 

Генпрокурор будет иметь право поручать в случае неэффективного досудебного расследования в условиях военного положения, другому органу досудебного расследования осуществление досудебного расследования уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности Бюро экономической безопасности Украины, а также поручать БЭБ расследование уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности других органов досудебного расследования. 

Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, отнесенного к подследственности НАБУ, другому органу досудебного расследования, кроме случаев наличия объективных обстоятельств, исключающих функционирование НАБУ или осуществление им досудебного расследования в условиях военного положения. 

Право поручать осуществление досудебного расследования другому органу в условиях военного положения имеет заместитель руководителя САП или генпрокурор. 

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Исключается также норма, согласно которой полномочия прокурора, возложенные, в частности, на руководителя САП, могут быть возложены на другого прокурора органов прокуратуры исключительно решением генерального прокурора.

Изменяется норма, согласно которой руководитель органа досудебного расследования обязан выполнять поручения и указания прокурора, которые даются в письменной форме, дополняясь - "кроме уголовных производств, досудебное расследование по которым осуществляется детективами Национального антикоррупционного бюро Украины".

Детектив НАБУ обязан выполнять поручения и указания только прокурора САП, которые предоставляются в письменной форме.  

Исключается норма, согласно которой спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ и БЭБ, решает генпрокурор. 

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Кроме того, отменяется положение, согласно которому фигуранты дела могут обратиться непосредственно к генпрокурору с ходатайством о закрытии уголовного производства, если расследуются преступления, предположительно совершенные: экс-президентом Украины, премьером, министром или его заместителем, народным депутатом, судьей, руководителями НАБУ, БЭБ, ГБР, Нацбанка или их заместителями, заместителем генпрокурора, секретарем СНБО или его заместителями и т.д. 

Соглашения о признании виновности между прокурором и подозреваемым осуществляются по согласованию с руководителем САП. В первоначальной версии предполагалось, что соглашения осуществляются по согласованию с генпрокурором, руководителем САП. 

По предложению Президента, письменное уведомление о подозрении осуществляется генпрокурором и руководителем САП в отношении нардепа, кандидата в Президенты, Омбудсмена, председателя и членов счетной палаты, прокурора САП, сотрудника и директора НАБУ, заместителя генпрокурора, председателя НАПК. 

До этого предполагалось, что письменное уведомление о подозрении вышеупомянутым лицам, а также руководителю постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, премьер-министру, члену Кабмина, директору ГБР и БЭБ осуществляется генпрокурором. 

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Также Президент предлагает, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять другие действия, которые прямо касаются реализации прокурорами САП их полномочий.

В случае голосования и опубликования указанного законопроекта, сотрудники НАБУ, САП, БЭБ, Офиса генпрокурора, ГБР, Нацполиции, имеющие допуск к государственной тайне, должны проходить полиграф по методологии, согласованной со Службой безопасности Украины, на предмет совершения действий в пользу государства-агрессора.

В течение 6 месяцев СБУ должна провести проверку сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, Офиса генпрокурора, ГБР, Нацполиции, имеющих допуск к государственной тайне, на предмет совершения действий в пользу государства-агрессора.

Офису генпрокурора и Министерству юстиции поручено усилить работу по розыску и выдаче иностранными государствами лиц, уклоняющихся от досудебного расследования, судебного разбирательства или отбывания наказания. 

Кроме того, Кабмин совместно с НАБУ должны в течение месяца внести изменения в нормативно-правовые акты относительно запрета, на время действия военного положения, выезда сотрудников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок.

Отметим, что этот законопроект определен как неотложный для внеочередного рассмотрения Радой. 

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект, который восстанавливает процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП. НАБУ и САП призвали Верховную Раду как можно скорее принять эту инициативу, чтобы предотвратить угрозы для уголовных производств.

Павел Башинский

Павел Башинский

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