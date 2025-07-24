Альтернативный законопроект о полномочиях НАБУ и САП официально зарегистрирован на сайте Рады
Киев • УНН
В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект о деятельности антикоррупционных органов в Украине.
В Верховной Раде официально зарегистрирован альтернативный законопроект №13531, которым предлагается пересмотреть полномочия НАБУ и САП. Документ уточняет процедуры контроля прокурора во время досудебного расследования, пишет УНН.
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В частности, по этому законопроекту прокурор имеет полный доступ к материалам, документам и другим сведениям, касающимся досудебного расследования. Но он, или лицо, исполняющее его обязанности, не имеет полномочий поручить другому прокурору осуществить "проверку соблюдения законов во время проведения досудебного расследования".
В то же время Заместитель Генерального прокурора - руководитель САП, его первый заместитель и заместитель имеют право "дополнить, изменить или отказаться от апелляционной или кассационной жалобы и заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам".
Сейчас законопроект зарегистрирован в Верховной Раде и ожидает рассмотрения.
Ранее УНН писал, что Верховная Рада может уже завтра, 25 июля, проголосовать за новый законопроект о работе антикоррупционных органов.
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