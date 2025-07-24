Альтернативный законопроект о полномочиях НАБУ и САП официально зарегистрирован на сайте Рады

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
11:10 • 18067 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
11:05 • 13847 просмотра
НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
08:34 • 32360 просмотра
Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
07:16 • 39911 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 53703 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 83484 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 60053 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
23 июля, 19:49 • 48777 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
23 июля, 16:26 • 73276 просмотра
Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 140995 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.3м/с
36%
748мм
Популярные новости
Одесский Привоз охвачен огнем после вражеской атаки24 июля, 02:54 • 53192 просмотра
Вражеская атака разрушила 9-этажку в Одессе, есть угроза обрушения24 июля, 04:30 • 63321 просмотра
Уже 7 пострадавших от ракетной атаки рф на Черкассы: показали последствия24 июля, 05:36 • 13098 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов06:41 • 57238 просмотра
Минэнерго: враг массированно атаковал ТЭС08:03 • 39822 просмотра
публикации
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
11:10 • 18067 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов06:41 • 57481 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 140995 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 223920 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23 июля, 06:28 • 280040 просмотра
Актуальные люди
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Стамбул
Херсон
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 167085 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 286386 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 371526 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 376652 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 366096 просмотра
Актуальное
Instagram
Евро
Доллар США
Су-34
9К720 Искандер

Альтернативный законопроект о полномочиях НАБУ и САП официально зарегистрирован на сайте Рады

Киев • УНН

 • 778 просмотра

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект о деятельности антикоррупционных органов в Украине.

Альтернативный законопроект о полномочиях НАБУ и САП официально зарегистрирован на сайте Рады

В Верховной Раде официально зарегистрирован альтернативный законопроект №13531, которым предлагается пересмотреть полномочия НАБУ и САП. Документ уточняет процедуры контроля прокурора во время досудебного расследования, пишет УНН.

Детали

 В частности, по этому законопроекту прокурор имеет полный доступ к материалам, документам и другим сведениям, касающимся досудебного расследования. Но он, или лицо, исполняющее его обязанности, не имеет полномочий поручить другому прокурору осуществить "проверку соблюдения законов во время проведения досудебного расследования".

В то же время Заместитель Генерального прокурора - руководитель САП, его первый заместитель и заместитель имеют право "дополнить, изменить или отказаться от апелляционной или кассационной жалобы и заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам".

Сейчас законопроект зарегистрирован в Верховной Раде и ожидает рассмотрения.

Ранее УНН писал, что Верховная Рада может уже завтра, 25 июля, проголосовать за новый законопроект о работе антикоррупционных органов.

Клименко анонсировал еще одну встречу правоохранителей в Офисе Генпрокурора на следующей неделе23.07.25, 20:28 • 4490 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

политика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9