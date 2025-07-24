Рада може розглянути новий законопроєкт Зеленського щодо антикорупційних відомств вже завтра: що відомо

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе
Ексклюзив
08:34 • 8578 перегляди
Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе
07:16 • 21048 перегляди
ЄС закликав Китай тиснути на путіна для припинення війни рф проти України
23 липня, 20:24 • 38322 перегляди
"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно": уряд затвердив мораторій на перевірки бізнесу
23 липня, 20:09 • 71092 перегляди
Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на 322 млн доларів
23 липня, 20:05 • 50463 перегляди
Наймолодшому - 27 років, найстаршому - 66 років. Частина була у неволі понад 3 роки: деталі звільнення із полону захисників України
23 липня, 19:49 • 44824 перегляди
Понад 1,2 тис. людей візьмуть участь в обміні між Україною та рф – Умєров
23 липня, 16:26 • 70755 перегляди
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 126031 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 12:48 • 62423 перегляди
Держслужбовець під слідством: чому кейс Зими — репутаційний ризик для Нацбанку
Ексклюзив
23 липня, 12:21 • 86859 перегляди
Михайло Пінкевич – капітан 1 рангу у відставці про формування ВМС ЗСУ та перші місії НАТО в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.1м/с
39%
748мм
Популярнi новини
Україна висунула три ключові пріоритети на переговорах у Стамбулі - Умєров24 липня, 01:40 • 41310 перегляди
Одеський Привоз охоплений вогнем після ворожої атаки24 липня, 02:54 • 38208 перегляди
Ворожа атака зруйнувала 9-поверхівку в Одесі, є загроза обвалу04:30 • 48297 перегляди
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів06:41 • 28421 перегляди
Міненерго: ворог масовано атакував ТЕС08:03 • 23337 перегляди
Публікації
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів06:41 • 29141 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 126017 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 209692 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 265779 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 295729 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Одеса
Черкаси
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 158831 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 278656 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 364288 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 369906 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 359643 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Дія (сервіс)
The New York Times
IRIS-T

Рада може розглянути новий законопроєкт Зеленського щодо антикорупційних відомств вже завтра: що відомо

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

Документ підписали 48 депутатів з різних фракцій.

Рада може розглянути новий законопроєкт Зеленського щодо антикорупційних відомств вже завтра: що відомо

Верховна Рада може вже завтра, 25 липня, проголосувати за новий законопроєкт щодо роботи антикорупційних органів,  який напередодні анонсував Президент Володимир Зеленський. Про це повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, передає УНН

Деталі 

За його словами, законопроєкт підписали 48 депутатів з різних фракцій.

Зараз його реєструватимуть. 

"Завтра можна голосувати", - написав Юрчишин у соцмережах. 

Напередодні народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що парламент пішов на "перерву" до 20-х чисел серпня. Втім він тоді вказав, що Раду планують зібрати наступного тижня - точна дата ще невідома. 

Нагадаємо

23 липня Володимир Зеленський заявив, що запропонує парламенту новий законопроєкт щодо роботи антикорупційних відомств. Він додав, що із керівниками правоохоронних та антикорупційних органів було досягнуто домовленості, що вони запропонують план "конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні".

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП. 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414, що регулює діяльність НАБУ та САП.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9