Рада може розглянути новий законопроєкт Зеленського щодо антикорупційних відомств вже завтра: що відомо

Верховна Рада може вже завтра, 25 липня, проголосувати за новий законопроєкт щодо роботи антикорупційних органів, який напередодні анонсував Президент Володимир Зеленський. Про це повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, передає УНН.

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За його словами, законопроєкт підписали 48 депутатів з різних фракцій.

Зараз його реєструватимуть.

"Завтра можна голосувати", - написав Юрчишин у соцмережах.

Напередодні народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що парламент пішов на "перерву" до 20-х чисел серпня. Втім він тоді вказав, що Раду планують зібрати наступного тижня - точна дата ще невідома.

Нагадаємо

23 липня Володимир Зеленський заявив, що запропонує парламенту новий законопроєкт щодо роботи антикорупційних відомств. Він додав, що із керівниками правоохоронних та антикорупційних органів було досягнуто домовленості, що вони запропонують план "конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні".

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414, що регулює діяльність НАБУ та САП.