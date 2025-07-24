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Рада может рассмотреть новый законопроект Зеленского относительно антикоррупционных ведомств уже завтра: что известно

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Документ подписали 48 депутатов из разных фракций.

Рада может рассмотреть новый законопроект Зеленского относительно антикоррупционных ведомств уже завтра: что известно

Верховная Рада может уже завтра, 25 июля, проголосовать за новый законопроект о работе антикоррупционных органов, который накануне анонсировал Президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, передает УНН.

Детали

По его словам, законопроект подписали 48 депутатов из разных фракций.

Сейчас его будут регистрировать.

"Завтра можно голосовать", - написал Юрчишин в соцсетях.

Накануне народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что парламент ушел на "перерыв" до 20-х чисел августа. Впрочем, он тогда указал, что Раду планируют собрать на следующей неделе - точная дата еще неизвестна.

Напомним

23 июля Владимир Зеленский заявил, что предложит парламенту новый законопроект о работе антикоррупционных ведомств. Он добавил, что с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов была достигнута договоренность, что они предложат план "конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине".

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12414, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
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