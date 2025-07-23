Клименко анонсировал еще одну встречу правоохранителей в Офисе Генпрокурора на следующей неделе

На следующей неделе в Офисе Генерального прокурора состоится встреча представителей правоохранительных и антикоррупционных органов, которые сегодня присутствовали на совещании у Президента для выработки совместных решений по дальнейшему сотрудничеству. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.

Контекст

Сегодня Зеленский провел совещание с САП и НАБУ, чтобы обсудить необходимые административные и законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждого института.

Почему собирал Президент? Главное - отношения среди правоохранительных органов. Потому что очень много есть мнений, что есть недоразумения, есть обвинения, есть недовольство чем-то, и он хотел выслушать нас, каждого. Каждый выступил со своей оценкой ситуации, которая произошла. Президент пытался в этом разобраться и выслушать всех, а главное - объединить нас всех - сказал Клименко.

В частности, речь шла о том, что принятый вчера законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Поэтому на следующей неделе в Офисе Генерального прокурора встречаемся в таком составе, как мы встретились у Президента. Президент нам дал две недели на встречи, на переговоры и так далее для того, чтобы через две недели мы пришли к нему и сказали, как будем работать. Какие нужны изменения, чтобы все могли работать без дублирования функций. Готовим свои предложения, что необходимо внести в законодательство - сообщил министр МВД.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский планирует подать в Верховную Раду законопроект, который усилит систему правопорядка и обеспечит неотвратимость наказания. Этот документ станет ответом на общественные запросы и учтет предложения руководителей правоохранительных органов.