Клименко анонсував ще одну зустріч правоохоронців в Офісі Генпрокурора наступного тижня

Наступного тижня в Офісі Генерального прокурора відбудеться зустріч представників правоохоронних та антикорупційних органів, які сьогодні були присутні на нараді у Президента для напрацювання спільних рішень щодо подальшої співпраці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.

Контекст

Сьогодні Зеленський провів нараду з САП та НАБУ, аби обговорити необхідні адміністративні та законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції.

Чому збирав Президент? Головне - відносини серед правоохоронних органів. Тому що дуже багато є думок, що є непорозуміння, є звинувачення, є незадоволення чимось, і він хотів вислухати нас, кожного. Кожен виступив зі своєю оцінкою ситуації, яка сталася. Президент намагався в цьому розібратися і вислухати всіх, а головне - обʼєднати нас усіх - сказав Клименко.

Зокрема йшлося про те, що прийнятий вчора законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.

Тому наступного тижня в офісі Генерального прокурора зустрічаємося в такому складі, як ми зустрілися у Президента. Президент нам дав два тижні на зустрічі, на перемовини й так далі для того, щоб через два тижні ми прийшли до нього і сказали, як будемо працювати. Які потрібні зміни, щоб всі могли працювати без дублювання функцій. Готуємо свої пропозиції, що необхідно внести в законодавство - повідомив міністр МВС.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський планує подати до Верховної Ради законопроєкт, що посилить систему правопорядку та забезпечить невідворотність покарання. Цей документ стане відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.