Альтернативний законопроєкт щодо повноважень НАБУ та САП офіційно зареєстровано на сайті Ради

У Верховній Раді офіційно зареєстровано альтернативний законопроєкт №13531, яким пропонується передивитись повноваження НАБУ та САП. Документ уточнює процедури контролю прокурора під час досудового розслідування, пише УНН.

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Зокрема, за цим законопроєктом прокурор має повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування. Але він, або особа, яка виконує його обов’язки не має повноважень доручити іншому прокурору здійснити "перевірку додержання законів під час проведення досудового розслідування".

Водночас Заступник Генерального прокурора - керівник САП, його перший заступник та заступник мають право "доповнити, змінити або відмовитись від апеляційної чи касаційної скарги та заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами".

Наразі законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді та очікує на розгляд.

Раніше УНН писав, що Верховна Рада може вже завтра, 25 липня, проголосувати за новий законопроєкт щодо роботи антикорупційних органів.

Клименко анонсував ще одну зустріч правоохоронців в Офісі Генпрокурора наступного тижня