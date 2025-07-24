Альтернативний законопроєкт щодо повноважень НАБУ та САП офіційно зареєстровано на сайті Ради

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
Ексклюзив
11:10 • 22596 перегляди
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
11:05 • 18039 перегляди
НБУ зберіг ключову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
08:34 • 39029 перегляди
Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе
07:16 • 43264 перегляди
ЄС закликав Китай тиснути на путіна для припинення війни рф проти України
23 липня, 20:24 • 56789 перегляди
"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно": уряд затвердив мораторій на перевірки бізнесу
23 липня, 20:09 • 85136 перегляди
Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на 322 млн доларів
23 липня, 20:05 • 61203 перегляди
Наймолодшому - 27 років, найстаршому - 66 років. Частина була у неволі понад 3 роки: деталі звільнення із полону захисників України
23 липня, 19:49 • 49009 перегляди
Понад 1,2 тис. людей візьмуть участь в обміні між Україною та рф – Умєров
23 липня, 16:26 • 73422 перегляди
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 144168 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3м/с
33%
748мм
Популярнi новини
Одеський Привоз охоплений вогнем після ворожої атаки24 липня, 02:54 • 55934 перегляди
Ворожа атака зруйнувала 9-поверхівку в Одесі, є загроза обвалу24 липня, 04:30 • 66133 перегляди
Уже 7 постраждалих від ракетної атаки рф на Черкаси: показали наслідки24 липня, 05:36 • 15867 перегляди
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів24 липня, 06:41 • 62704 перегляди
Міненерго: ворог масовано атакував ТЕС08:03 • 42748 перегляди
Публікації
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
Ексклюзив
11:10 • 22560 перегляди
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів24 липня, 06:41 • 63609 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 144143 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 226925 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 282997 перегляди
Актуальнi люди
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Урсула фон дер Ляєн
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Харків
Херсон
Одеська область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 168783 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 287985 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 373000 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 378022 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 367376 перегляди
Актуальне
Су-34
Instagram
Євро
Долар США
Іскандер (ОТРК)

Альтернативний законопроєкт щодо повноважень НАБУ та САП офіційно зареєстровано на сайті Ради

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт щодо діяльності антикорупційних органів в Україні.

Альтернативний законопроєкт щодо повноважень НАБУ та САП офіційно зареєстровано на сайті Ради

У Верховній Раді офіційно зареєстровано альтернативний законопроєкт №13531, яким пропонується передивитись повноваження НАБУ та САП. Документ уточнює процедури контролю прокурора під час досудового розслідування, пише УНН.

Деталі

 Зокрема, за цим законопроєктом прокурор має повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування. Але він, або особа, яка виконує його обов’язки не має повноважень доручити іншому прокурору здійснити "перевірку додержання законів під час проведення досудового розслідування".

Водночас Заступник Генерального прокурора - керівник САП, його перший заступник та заступник мають право "доповнити, змінити або відмовитись від апеляційної чи касаційної скарги та заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами".

Наразі законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді та очікує на розгляд.

Раніше УНН писав, що Верховна Рада може вже завтра, 25 липня, проголосувати за новий законопроєкт щодо роботи антикорупційних органів.

Клименко анонсував ще одну зустріч правоохоронців в Офісі Генпрокурора наступного тижня23.07.25, 20:28 • 4506 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Політика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9