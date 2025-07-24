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Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП
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Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП
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Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП

Киев • УНН

 • 2066 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, направленный на укрепление системы правопорядка и независимости антикоррупционных органов. Документ также предусматривает защиту от российского влияния.

Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры", передает УНН.

Детали

Зеленский внес в парламент законопроект "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте Рады.

Дополнение

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ поддержали 263 нардепа.

Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Согласно поправкам к проекту закона Генеральный прокурор Украины может давать указания органам досудебного расследования (в том числе НАБУ и САП). Кроме того, Генпрокурор будет иметь право доступа к материалам, документам и другим сведениям органов досудебного расследования.

Также Генпрокурор имеет право давать письменные указания руководителям органов досудебного расследования, которые будут обязательными для исполнения. Прежде всего речь идет о предоставлении ему материалов досудебного расследования с установлением срока и способа ее выполнения.

Кроме того, Генпрокурор сможет передавать дела подследственности одного органа досудебного расследования другому органу досудебного расследования "в случае неэффективного досудебного расследования или при наличии объективных обстоятельств, исключающих функционирование соответствующего органа".

В Верховной Раде официально зарегистрирован альтернативный законопроект №13531, которым предлагается пересмотреть полномочия НАБУ и САП. Документ уточняет процедуры контроля прокурора во время досудебного расследования.

Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и – очень важно – все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ станет ответом на общественные запросы и учтет предложения руководителей правоохранительных органов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал текст нового законопроекта для укрепления правопорядка, независимости антикоррупционных органов и защиты от российского влияния.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
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Владимир Зеленский
Украина
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