$41.770.00
48.980.12
ukenru
Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП
15:34 • 2218 перегляди
Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП
Ексклюзив
11:10 • 54219 перегляди
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
11:05 • 44203 перегляди
НБУ зберіг ключову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
24 липня, 08:34 • 81494 перегляди
Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе
24 липня, 07:16 • 64305 перегляди
ЄС закликав Китай тиснути на путіна для припинення війни рф проти України
23 липня, 20:24 • 75010 перегляди
"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно": уряд затвердив мораторій на перевірки бізнесу
23 липня, 20:09 • 95209 перегляди
Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на 322 млн доларів
23 липня, 20:05 • 67885 перегляди
Наймолодшому - 27 років, найстаршому - 66 років. Частина була у неволі понад 3 роки: деталі звільнення із полону захисників України
23 липня, 19:49 • 50390 перегляди
Понад 1,2 тис. людей візьмуть участь в обміні між Україною та рф – Умєров
23 липня, 16:26 • 74350 перегляди
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
1м/с
33%
747мм
Популярнi новини
Київщина впроваджує диференційований сигнал повітряної тривоги: що це означає24 липня, 06:39 • 27826 перегляди
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів24 липня, 06:41 • 103207 перегляди
рф атакувала Україну 103 дронами та 4 ракетами після переговорів у Стамбулі - Зеленський24 липня, 07:40 • 17661 перегляди
Міненерго: ворог масовано атакував ТЕС24 липня, 08:03 • 64386 перегляди
Надала інформацію лише про частину викрадених українських дітей: Єрмак прокоментував заяви рф 11:07 • 9326 перегляди
Публікації
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
Ексклюзив
11:10 • 54199 перегляди
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів24 липня, 06:41 • 103551 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 164375 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 246441 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 302409 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Вадим Філашкін
Ілон Маск
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Німеччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 179915 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 298384 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 382472 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 386796 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 375606 перегляди
Актуальне
Су-34
C-130 Hercules
Facebook
TikTok
Instagram

Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП

Київ • УНН

 • 2220 перегляди

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, спрямований на зміцнення системи правопорядку та незалежності антикорупційних органів. Документ також передбачає захист від російського впливу.

Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", передає УНН.

Деталі

Зеленський вніс до парламенту законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

Наразі текст законопроєкту відсутній на сайті Ради.

Доповнення

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ підтримали 263 нардепів.

Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.

Згідно з правками до проєкту закону Генеральний прокурор України може давати вказівки органам досудового розслідування (зокрема і НАБУ та САП). Окрім того, Генпрокурор матиме право доступу до матеріалів, документів та інших відомостей органів досудового розслідування.

Також Генпрокурор має право надавати письмові вказівки керівникам органів досудового розслідування, які будуть обов’язковими для виконання. Передусім йдеться про надання йому матеріалів досудового розслідування із встановленням строку та способу її виконання.

Крім того, Генпрокурор зможе передавати справи підслідності одного органу досудового розслідування іншому органу досудового розслідування "у разі неефективного досудового розслідування або за наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу".

У Верховній Раді офіційно зареєстровано альтернативний законопроєкт №13531, яким пропонується передивитись повноваження НАБУ та САП. Документ уточнює процедури контролю прокурора під час досудового розслідування.

Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ стане відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що погодив текст нового законопроєкту для зміцнення правопорядку, незалежності антикорупційних органів та захисту від російського впливу.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9