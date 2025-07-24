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Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП
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Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП
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Стефанчук розповів, коли Рада розгляне законопроєкт Зеленського про посилення повноважень НАБУ та САП

Київ • УНН

 • 1416 перегляди

Законопроєкт Президента України Володимира Зеленського №13533 щодо посилення повноважень НАБУ і САП буде розглянуто парламентом на найближчому пленарному засіданні. Цей документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП, надаючи Генеральному прокурору України право давати вказівки та доступ до матеріалів досудового розслідування.

Стефанчук розповів, коли Рада розгляне законопроєкт Зеленського про посилення повноважень НАБУ та САП

Законопроєкт Президента України Володимира Зеленського вщодо посилення повноважень НАБУ і САП  буде розглянуто парламентом на найближчому пленарному засіданні. Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.

Деталі

Стефанчук повідомив, що до Верховної Ради України від Президента України надійшов законопроєкт №13533 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

Документ буде розглянуто парламентом на найближчому пленарному засіданні 

- наголосив голова ВР.

Доповнення

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ підтримали 263 нардепів.

Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.

Згідно з правками до проєкту закону Генеральний прокурор України може давати вказівки органам досудового розслідування (зокрема і НАБУ та САП). Окрім того, Генпрокурор матиме право доступу до матеріалів, документів та інших відомостей органів досудового розслідування.

Також Генпрокурор має право надавати письмові вказівки керівникам органів досудового розслідування, які будуть обов’язковими для виконання. Передусім йдеться про надання йому матеріалів досудового розслідування із встановленням строку та способу її виконання.

Крім того, Генпрокурор зможе передавати справи підслідності одного органу досудового розслідування іншому органу досудового розслідування "у разі неефективного досудового розслідування або за наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу".

У Верховній Раді офіційно зареєстровано альтернативний законопроєкт №13531, яким пропонується передивитись повноваження НАБУ та САП. Документ уточнює процедури контролю прокурора під час досудового розслідування.

Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ стане відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що погодив текст нового законопроєкту для зміцнення правопорядку, незалежності антикорупційних органів та захисту від російського впливу.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Володимир Зеленський
Україна
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