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Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП
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Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП
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Стефанчук рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП

Киев • УНН

 • 1322 просмотра

Законопроект Президента Украины Владимира Зеленского №13533 об усилении полномочий НАБУ и САП будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании. Этот документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП, предоставляя Генеральному прокурору Украины право давать указания и доступ к материалам досудебного расследования.

Стефанчук рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП

Законопроект Президента Украины Владимира Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании. Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

Детали

Стефанчук сообщил, что в Верховную Раду Украины от Президента Украины поступил законопроект №13533 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

Документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании

- подчеркнул председатель ВР.

Дополнение

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ поддержали 263 нардепа.

Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Согласно поправкам к проекту закона Генеральный прокурор Украины может давать указания органам досудебного расследования (в том числе НАБУ и САП). Кроме того, Генпрокурор будет иметь право доступа к материалам, документам и другим сведениям органов досудебного расследования.

Также Генпрокурор имеет право давать письменные указания руководителям органов досудебного расследования, которые будут обязательными для исполнения. Прежде всего речь идет о предоставлении ему материалов досудебного расследования с установлением срока и способа ее выполнения.

Кроме того, Генпрокурор сможет передавать дела подследственности одного органа досудебного расследования другому органу досудебного расследования "в случае неэффективного досудебного расследования или при наличии объективных обстоятельств, исключающих функционирование соответствующего органа".

В Верховной Раде официально зарегистрирован альтернативный законопроект №13531, которым предлагается пересмотреть полномочия НАБУ и САП. Документ уточняет процедуры контроля прокурора во время досудебного расследования.

Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и – очень важно – все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ станет ответом на общественные запросы и учтет предложения руководителей правоохранительных органов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал текст нового законопроекта для укрепления правопорядка, независимости антикоррупционных органов и защиты от российского влияния.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Владимир Зеленский
Украина
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