Зеленский рассказал, что будет, если ВР не проголосует за новый законопроект по НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский считает, что парламент все же поддержит новый законопроект о деятельности антикоррупционных органов. Об этом он заявил во время общения с журналистами в пятницу, передает корреспондент УНН.

Самое важное сейчас – это то, что есть законопроект. Он зарегистрирован. Я думаю, что за него проголосуют. Я хочу, чтобы это произошло - заявил Зеленский.

Президент также рассказал, что сегодня говорил о законодательных изменениях с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По его словам, премьер Великобритании заверил, что решение "внутренних вопросов в Украине" не повлияет на помощь от Запада.

"И он (Стармер - ред.) сказал, что если тебе нужно, мы все будем поддерживать; точно мы понимаем, что у вас есть там вопросы – они внутренние. Точно не снизится помощь. Все все понимают", - указал Президент.

Дополнение

Зеленский также заявил, что новый законопроект о НАБУ и САП предусматривает обязательное прохождение детектора лжи для сотрудников, имеющих родственников из России. Эта норма будет касаться всех правоохранительных и антикоррупционных органов, включая Нацполицию и ГБР, с периодичностью раз в два года.