Стала відома дата наступного Рамштайну

Наступне засідання Рамштайну заплановане на 9 січня 2025 року. Пише УНН з посиланням на Радіо Свободу.

"Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 січня 2025 року", - йдеться в повідомленні видання.

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Слід додати, що запланована дата припадає на час до інавгурації на посаду президента США Дональда Трампа – він вступить на посаду 20 січня 2025 року.

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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що Рамштайн відбудеться в січні 2025 року. За його словами на засіданні мають детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці між Україною та Португалією у 2025 році.

Також речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна розраховує на важливі оголошення щодо військової підтримки під час зустрічі у форматі Рамштайн.

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