Стала известна дата следующего Rammstein
Киев • УНН
Следующая встреча в формате "Рамштайн" запланирована на 9 января 2025 года.
Следующее заседание Рамштайна запланировано на 9 января 2025 года. Пишет UNN со ссылкой на Радио Свобода.
"Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 9 января 2025 года", - говорится в сообщении издания.
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Следует добавить, что запланированная дата приходится на время до инаугурации на пост президента США Дональда Трампа - он вступит в должность 20 января 2025 года.
Напомним
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Рамштайн состоится в январе 2025 года. По его словам, на заседании должны детально обсудить дальнейшие шаги по усилению сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Португалией в 2025 году.
Также представитель МИД Георгий Тихий заявил, что Украина рассчитывает на важные объявления относительно военной поддержки во время встречи в формате Рамштайн.
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