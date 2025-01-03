Стала известна дата следующего Rammstein

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Следующая встреча в формате "Рамштайн" запланирована на 9 января 2025 года.

Следующее заседание Рамштайна запланировано на 9 января 2025 года. Пишет UNN со ссылкой на Радио Свобода.

"Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 9 января 2025 года", - говорится в сообщении издания.

Подготовка к Рамштайну: Боев и атташе США согласовали приоритеты сотрудничества25 дек. 2024, 15:43 • 22409 просмотров

Следует добавить, что запланированная дата приходится на время до инаугурации на пост президента США Дональда Трампа - он вступит в должность 20 января 2025 года.

Напомним 

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Рамштайн состоится в январе 2025 года. По его словам, на заседании должны детально обсудить дальнейшие шаги по усилению сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Португалией в 2025 году.

Также представитель МИД Георгий Тихий заявил, что Украина рассчитывает на важные объявления относительно военной поддержки во время встречи в формате Рамштайн.

Умеров и Остин обсудили стратегический план на 2025 год и новый "Рамштайн"2 дек. 2024, 19:12 • 19069 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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