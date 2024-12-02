Умеров и Остин обсудили стратегический план на 2025 год и новый "Рамштайн"

Министр обороны Украины Рустем Умеров поговорил с главой Пентагона Ллойдом Остином. Сосредоточились на стратегическом планировании 2025 года, а также - подготовке к следующему заседанию в формате "Рамштайн", передает УНН.

Детали

По словам Умерова, во время еженедельного разговора с министром обороны США обсудили текущую ситуацию на поле боя, ключевые вызовы и потребности украинских Сил обороны.

США готовят новый пакет помощи Украине на 725 млн долларов: что войдет

"... сосредоточились на стратегическом планировании 2025 года – в частности, поставках вооружения, техники и оснащении наших подразделений. Особое внимание уделили подготовке к следующему заседанию в формате "Рамштайн". Украина и ее партнеры продолжают работать над решениями, которые помогут еще больше усилить нашу обороноспособность и приблизить Победу", - подчеркнул он.

По словам Умерова, "наше общее видение - это безопасность, стабильность и справедливый мир для Украины и всего демократического мира".

Умеров анонсировал следующее заседание "Рамштайна": будут говорить не только о военной помощи