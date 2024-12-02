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Умеров и Остин обсудили стратегический план на 2025 год и новый "Рамштайн"

Умеров и Остин обсудили стратегический план на 2025 год и новый "Рамштайн"

Киев  •  УНН

 • 7965 просмотра

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Министр обороны Украины провел еженедельный разговор с главой Пентагона. Обсудили ситуацию на фронте, поставки вооружения и подготовку к следующему заседанию "Рамштайн".

Министр обороны Украины Рустем Умеров поговорил с главой Пентагона Ллойдом Остином. Сосредоточились на стратегическом планировании 2025 года, а также - подготовке к следующему заседанию в формате "Рамштайн", передает УНН.

Детали

По словам Умерова, во время еженедельного разговора с министром обороны США обсудили текущую ситуацию на поле боя, ключевые вызовы и потребности украинских Сил обороны. 

США готовят новый пакет помощи Украине на 725 млн долларов: что войдет2 дек. 2024, 17:28 • 14375 просмотров

"... сосредоточились на стратегическом планировании 2025 года – в частности, поставках вооружения, техники и оснащении наших подразделений. Особое внимание уделили подготовке к следующему заседанию в формате "Рамштайн". Украина и ее партнеры продолжают работать над решениями, которые помогут еще больше усилить нашу обороноспособность и приблизить Победу", - подчеркнул он.

По словам Умерова, "наше общее видение - это безопасность, стабильность и справедливый мир для Украины и всего демократического мира".

Умеров анонсировал следующее заседание "Рамштайна": будут говорить не только о военной помощи27 нояб. 2024, 19:08 • 32887 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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