США готовят новый пакет помощи Украине на 725 млн долларов: что войдет

США готовятся предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму 725 миллионов долларов, включая системы борьбы с беспилотниками и противопехотные мины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

"США готовятся предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму 725 миллионов долларов, включая системы борьбы с беспилотниками и боеприпасы для ее высокомобильной артиллерийской ракетной системы, что может указывать на то, что на поле боя направляется все больше ракет большей дальности", - говориться в сообщении.

О новом пакете изданию сообщили два американских чиновника, которые говорили на условиях анонимности. Но они не подтвердили, есть ли там боеприпасы для HIMARS. Также Украина настаивает на большем количестве ракет большей дальности, чтобы поражать дополнительные цели на территории россии.

Сообщается, что в пакет также входит больше противопехотных мин, которые Украина рассчитывает использовать для замедления российских и северокорейских сухопутных войск в курской области россии.

Президент Джо Байден пообещал потратить все средства на военную помощь Украине, одобренные Конгрессом ранее в этом году, до окончания срока полномочий его администрации 20 января. До появления новостей в понедельник эта сумма включала около 7,1 млрд долларов в виде оружия, которое будет взято из запасов Пентагона.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял ранее, что США готовят новый пакет помощи для Украины на 725 миллионов долларов.

The Wall Street Journal сообщало, что Президент США Джо Байден может не успеть оказать Украине обещанную многомиллиардную помощь. Ему не хватает времени до инаугурации Дональда Трампа.