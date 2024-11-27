Байден не успеет выделить миллиарды долларов обещанной помощи Украине до завершения президентского срока-WSJ

Президент США Джо Байден может не успеть оказать Украине обещанную многомиллиардную помощь. Ему не хватает времени до инаугурации Дональда Трампа об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

детали

Отмечается, что в администрации Байдена все еще осталось более 6,5 миллиардов долларов, которые позволяют Министерству обороны США передавать Украине оружие и оборудование из своих собственных запасов.

По данным издания, Пентагон достиг лимита оружия, которое может присылать Украине ежемесячно, и сейчас сталкивается с логистическими проблемами в доставке оружия.

Администрация США, вероятно, не успеет использовать 6,5 миллиардов долларов, выделенных на военную помощь Украине, до завершения текущего президентского срока. Как пишет WSJ, чиновники и Конгресс могут оставить окончательное решение об использовании этих средств избранному президенту Дональду Трампу, инаугурация которого состоится 20 января 2025 года.

Напомним

Как ранее писал УНН администрация Байдена усиливает позиции Украины перед приходом Трампа к власти. Среди мер-разрешение на удары по рф, списание долга и новые санкции против российского банка.

"Это не ок": Маск отреагировал на сообщение о запросе Байдена на $24 млрд помощи Украине