"Это не ок": Маск отреагировал на сообщение о запросе Байдена на $24 млрд помощи Украине

Миллиардер Илон Маск, должность для которого при своем президентстве анонсировал избранный президент США Дональд Трамп, отреагировал на сообщение о запросе американского президента Джо Байдена в Конгресс относительно выделения дополнительных $24 миллиардов на помощь Украине, пишет УНН.

Детали

В ответ на сообщение "Байден запросил еще 24 миллиарда долларов для Украины", Маск написал в соцсети X: "Это не ок".

Ранее

Politico сообщило, что президент США Джо Байден "без огласки" обращается к американским законодателям с просьбой выделить еще 24 миллиарда долларов на помощь Украине и относительно замены американского оружия, которое было отправлено для борьбы с россией до того, как он покинет свой пост. Как отмечается, два помощника из Конгресса подтвердили детали предложения и сказали, что Конгресс получил его в понедельник.