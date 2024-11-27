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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Это не ок": Маск отреагировал на сообщение о запросе Байдена на $24 млрд помощи Украине

"Это не ок": Маск отреагировал на сообщение о запросе Байдена на $24 млрд помощи Украине

Киев  •  УНН

 • 3485 просмотра

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Илон Маск выразил несогласие с планами Байдена по дополнительному финансированию Украины на $24 млрд.

Миллиардер Илон Маск, должность для которого при своем президентстве анонсировал избранный президент США Дональд Трамп, отреагировал на сообщение о запросе американского президента Джо Байдена в Конгресс относительно выделения дополнительных $24 миллиардов на помощь Украине, пишет УНН.

Детали

В ответ на сообщение "Байден запросил еще 24 миллиарда долларов для Украины", Маск написал в соцсети X: "Это не ок".

Ранее

Politico сообщило, что президент США Джо Байден "без огласки" обращается к американским законодателям с просьбой выделить еще 24 миллиарда долларов на помощь Украине и относительно замены американского оружия, которое было отправлено для борьбы с россией до того, как он покинет свой пост. Как отмечается, два помощника из Конгресса подтвердили детали предложения и сказали, что Конгресс получил его в понедельник. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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