США готовят новый пакет помощи для Украины: что известно о 725 миллионах долларов

США готовят новый пакет помощи для Украины на 725 миллионов долларов об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Этот пакет значительно поддержит украинские войска на фронте.

Зеленский также поблагодарил Литву за новую партию военной помощи, Нидерланды за пусковые установки для комплексов "Пэтриот", а Норвегию за увеличение финансовой поддержки Украины на следующий год, в том числе более трех миллиардов долларов. Кроме того, Люксембург принял решение о финансировании закупки оружия для Сил обороны Украины.

Президент Украины высоко оценил эти усилия партнеров и подчеркнул важность международной поддержки, которая помогает Украине не только в укреплении обороны, но и в борьбе за справедливость на мировой арене, заставляя террористическую страну отвечать за свою агрессию.

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