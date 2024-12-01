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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США готовят новый пакет помощи для Украины: что известно о 725 миллионах долларов

США готовят новый пакет помощи для Украины: что известно о 725 миллионах долларов

Киев  •  УНН

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США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 725 миллионов долларов. Литва, Нидерланды, Норвегия и Люксембург также оказывают дополнительную поддержку ВСУ.

США готовят новый пакет помощи для Украины на 725 миллионов долларов об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Этот пакет значительно поддержит украинские войска на фронте.

Зеленский также поблагодарил Литву за новую партию военной помощи, Нидерланды за пусковые установки для комплексов "Пэтриот", а Норвегию за увеличение финансовой поддержки Украины на следующий год, в том числе более трех миллиардов долларов. Кроме того, Люксембург принял решение о финансировании закупки оружия для Сил обороны Украины.

Президент Украины высоко оценил эти усилия партнеров и подчеркнул важность международной поддержки, которая помогает Украине не только в укреплении обороны, но и в борьбе за справедливость на мировой арене, заставляя террористическую страну отвечать за свою агрессию.

Чрезвычайно подлый террор, погибло 4 человека: Зеленский сообщил подробности относительно удара рф по Днепровщине30 нояб. 2024, 18:52 • 17695 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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