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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чрезвычайно подлый террор, погибло 4 человека: Зеленский сообщил подробности относительно удара рф по Днепровщине

Чрезвычайно подлый террор, погибло 4 человека: Зеленский сообщил подробности относительно удара рф по Днепровщине

Киев  •  УНН

 • 5744 просмотра

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В результате российского ракетного удара по поселку Царичанка погибли 4 человека, повреждены жилой дом и магазин. Украина получает новые пакеты военной помощи от союзников.

На Днепропетровщине продолжается спасательная операция после ракетного удара вс рф. Новые удары против гражданских, снова погибшие. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня россияне снова продолжили чрезвычайно подлый террор против херсонцев. Против обычных людей. Сейчас на Днепровщине спасательная операция после ракетного удара. Повреждена обычная гражданская застройка: жилой дом и магазин в поселке Царичанка. В настоящее время известно, что четыре человека убиты этим российским ударом

 - сообщил президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что Украина ежедневно защищается от абсолютно нечеловеческого давления.

Президент выразил благодарность всем, кто помогает Украине защититься от террора и сохранить жизнь для людей.

За это время можем особо отметить Литву. Новая партия военной помощи. Также Нидерланды. Большое спасибо за пусковые установки для "Патриота". США готовят важный и сильный военный пакет. Есть также готовность "нордиков" и государств Балтии увеличивать инвестиции в нашу оборону. в частности в производство отечественных дронов. Спасибо за это. Норвегия приняла решение об увеличении финансовой поддержки для Украины на следующий год. Это то, что добавляет уверенности. Есть решение Люксембурга о закупке средств для ВСУ. Ценим решение Британии о санкциях в отношении рф

- сказал Зеленский.


Напомним

В Днепропетровской и Херсонской областях зафиксированы взрывы на фоне воздушной тревоги. 

В Днепровском районе Херсона российские военные сбросили взрывчатку на общественный транспорт. В результате атаки четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Террористы обстреляли Херсонщину: 11 раненых и разрушение инфраструктуры27 нояб. 2024, 06:09 • 20273 просмотра

Игорь Тележников

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