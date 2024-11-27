Террористы обстреляли Херсонщину: 11 раненых и разрушение инфраструктуры
Киев • УНН
Вражеские силы обстреляли 15 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атак 11 человек получили ранения и были госпитализированы.
Враг в очередной раз обстрелял Херсонщину, в результате чего 11 человек получили ранения. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Следовательно, в Херсонской области под обстрелами и авиаударами оказались несколько населенных пунктов, в частности Антоновка, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Станислав, гигантское, Широкая Балка, Никольское, Ингулец, Берислав, Одрадокаменка, Нововоронцовка, путевое, Мылово и сам город Херсон.
В течение суток вражеские военные обстреливали жилые кварталы этих населенных пунктов. Повреждены многоэтажный дом и 10 частных домов. Кроме того, террористы уничтожили газопровод, станцию технического обслуживания, гараж, а также несколько частных автомобилей.
К сожалению, в результате агрессии 11 человек получили ранения, они были госпитализированы.
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