Террористы обстреляли Херсонщину: 11 раненых и разрушение инфраструктуры

Враг в очередной раз обстрелял Херсонщину, в результате чего 11 человек получили ранения. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Следовательно, в Херсонской области под обстрелами и авиаударами оказались несколько населенных пунктов, в частности Антоновка, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Станислав, гигантское, Широкая Балка, Никольское, Ингулец, Берислав, Одрадокаменка, Нововоронцовка, путевое, Мылово и сам город Херсон.

В течение суток вражеские военные обстреливали жилые кварталы этих населенных пунктов. Повреждены многоэтажный дом и 10 частных домов. Кроме того, террористы уничтожили газопровод, станцию технического обслуживания, гараж, а также несколько частных автомобилей.

К сожалению, в результате агрессии 11 человек получили ранения, они были госпитализированы.

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