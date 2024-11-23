На оккупированной Херсонщине в школах устраивают "воспитательные уроки", чтобы запугать детей с проукраинской позицией - Сопротивление

На оккупированной Херсонщине российские «инспекторы по делам несовершеннолетних» зачастили в школы, чтобы выявить и запугать учеников с проукраинской позицией, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

В учебных заведениях Каховки и окрестностей захватчики проводят «уроки» на тему: «Мы ответственны за свои поступки».

По данным Центра, цель этих мероприятий - выявить и запугать учеников с проукраинской позицией. Оккупанты особенно подчеркивают «ответственность» за распространение информации, которая дискредитирует «русский мир» или разоблачает преступления кремля.

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Ранее россияне собрали «активную» молодежь из ТОТ Запорожья для обучения борьбе с украинским «экстремизмом». Детей учили доносить на своих сверстников, которые считают себя украинцами или держат связь со свободной Украиной, резюмировали в Центре.

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