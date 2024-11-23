На оккупированной Херсонщине в школах устраивают "воспитательные уроки", чтобы запугать детей с проукраинской позицией - Сопротивление
Киев • УНН
Российские "инспекторы" посещают школы на оккупированной Херсонщине для выявления проукраинских учеников. Оккупанты проводят "уроки" об "ответственности" и заставляют детей доносить на сверстников.
На оккупированной Херсонщине российские «инспекторы по делам несовершеннолетних» зачастили в школы, чтобы выявить и запугать учеников с проукраинской позицией, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
В учебных заведениях Каховки и окрестностей захватчики проводят «уроки» на тему: «Мы ответственны за свои поступки».
По данным Центра, цель этих мероприятий - выявить и запугать учеников с проукраинской позицией. Оккупанты особенно подчеркивают «ответственность» за распространение информации, которая дискредитирует «русский мир» или разоблачает преступления кремля.
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