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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На ВОТ оккупанты заставляют детей присягать на верность России - Сопротивление

На ВОТ оккупанты заставляют детей присягать на верность России - Сопротивление

Киев  •  УНН

23:20 • 948 просмотра

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В оккупированной Первомайской гимназии на Луганщине 16 учеников заставили присягнуть на верность россии после месяца военных учений. Оккупанты также планируют расширить "кадетский" корпус в Старобельске для 500 детей от 12 лет.

На временно оккупированной территории Луганщины 16 школьников заставили присягнуть на верность рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в Первомайской гимназии им. Малютина на ВОТ Луганщины после месяца учений по основам военного дела 15 пятиклассников и один восьмиклассник приняли присягу на верность россии. 

Милитаризация детей на оккупированных территориях Украины быстро растет: в Старобельске местный "кадетский" корпус готовится увеличить свои мощности в пять раз, чтобы принять не менее 500 детей от 12 лет,

- добавили в Сопротивлении.

Напомним

На оккупированной Луганщине внедряют программу "Луганский характер", заставляя детей делать окопные свечи для российских войск. Оккупанты планируют воспитать лояльное поколение для дальнейшей мобилизации.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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