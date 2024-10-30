На ВОТ оккупанты заставляют детей присягать на верность России - Сопротивление
Киев • УНН
В оккупированной Первомайской гимназии на Луганщине 16 учеников заставили присягнуть на верность россии после месяца военных учений. Оккупанты также планируют расширить "кадетский" корпус в Старобельске для 500 детей от 12 лет.
На временно оккупированной территории Луганщины 16 школьников заставили присягнуть на верность рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в Первомайской гимназии им. Малютина на ВОТ Луганщины после месяца учений по основам военного дела 15 пятиклассников и один восьмиклассник приняли присягу на верность россии.
Милитаризация детей на оккупированных территориях Украины быстро растет: в Старобельске местный "кадетский" корпус готовится увеличить свои мощности в пять раз, чтобы принять не менее 500 детей от 12 лет,
Напомним
На оккупированной Луганщине внедряют программу "Луганский характер", заставляя детей делать окопные свечи для российских войск. Оккупанты планируют воспитать лояльное поколение для дальнейшей мобилизации.