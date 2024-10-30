На ТОТ окупанти змушують дітей присягати на вірність росії - Спротив
Київ • УНН
В окупованій Первомайській гімназії на Луганщині 16 учнів змусили присягнути на вірність росії після місяця військових навчань. Окупанти також планують розширити "кадетський" корпус у Старобільську для 500 дітей від 12 років.
На тимчасово окупованій території Луганщини 16 школярів змусили присягнути на вірність рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Зазначається, що в Первомайській гімназії ім. Малютіна на ТОТ Луганщини після місяця навчань з основ військової справи 15 п'ятикласників та один восьмикласник прийняли присягу на вірність Росії.
Мілітаризація дітей на окупованих територіях України швидко зростає: у Старобільську місцевий "кадетський" корпус готується збільшити свої потужності в п’ять разів, аби прийняти щонайменше 500 дітей від 12 років,
Нагадаємо
На окупованій Луганщині впроваджують програму "Луганський характер", змушуючи дітей робити окопні свічки для російських військ. Окупанти планують виховати лояльне покоління для подальшої мобілізації.