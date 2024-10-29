Окупанти змушують школярів Луганщини виготовляти окопні свічки для армії РФ - Центр нацспротиву
Київ • УНН
На окупованій Луганщині впроваджують програму "Луганський характер", змушуючи дітей робити окопні свічки для російських військ. Окупанти планують виховати лояльне покоління для подальшої мобілізації.
На території тимчасово окупованої Луганщини учнів шкіл змушують робити окопні свічки для військ рф. Про це заявили в Центрі національного спротиву, передає УНН.
Деталі
У Спротиві відзначили, що у всіх школах тимчасово окупованої Луганщини з початку навчального року активно реалізується кремлівська концепція організації "виховної" роботи дітей "Луганський характер".
У кожному класі сформовано так звані загони "перших", які виконують пропагандистські заходи з чіткою регулярністю. Цього тижня діти робили окопні свічки для терористів армії рф
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Там пояснили, що окупанти мають великі плани на українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Насамперед рф прагне виховати лояльне до себе покоління.
А ще москва бачить у цих дітях – мобілізаційний потенціал, який буде залучений у загарбницькі війни росії.
Нагадаємо
Згідно з офіційними даними України, росія вже викрала з окупованих території понад 20 тисяч дітей. А втім, за даними москви йдеться про понад 700 тисяч неповнолітніх українців.