"Стирання ідентичності — дорівнює геноциду": Зеленський про перевиховання росією викрадених дітей
Київ • УНН
Президент України заявив, що росія викрала десятки тисяч українських дітей та намагається стерти їхню ідентичність. За даними москви, кількість вивезених дітей сягає 700 тисяч.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія стирає ідентичність викрадених українських дітей, що прирівнюється до геноциду.
Про це він заявив на 76-й сесії Північної ради, передає УНН.
Українська команда займається питанням повернення назад викрадених українських дітей росією - це один із найболючіших аспектів цієї війни. Ми говоримо про десятки тисяч дітей, яких вкрали з ТОТ. Ми знаємо де знаходяться деякі з них, в якому стані вони знаходяться, знаємо про те, що їх вчать забувати Україну
За його словами, серед викрадених дітей є: сироти, тих кого забрали від батьків, немовлята та підлітки.
"Намагання стерти ідентичність - практика, що дорівнює геноциду. росія робить це від початку", - додав президент.
Нагадаємо
Згідно з офіційними даними України, росія вже викрала з окупованих території понад 20 тисяч дітей. А втім, за даними москви йдеться про понад 700 тисяч неповнолітніх українців.