Лубінець про викрадення дітей з окупованих територій: рф ставиться до міжнародного права, як до туалетного паперу

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 6856 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 67450 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153690 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 149923 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124537 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133514 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85418 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93285 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98889 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89728 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.7м/с
57%
Популярнi новини

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45945 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 19002 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25006 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13588 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 8142 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 149909 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222891 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372583 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308584 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416719 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2060 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13651 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31515 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28336 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124538 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Лубінець про викрадення дітей з окупованих територій: рф ставиться до міжнародного права, як до туалетного паперу

Київ • УНН

 • 22161 перегляди

За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Росія насильно викрала понад 20 000 дітей з окупованих територій, тоді як москва стверджує, що "врятувала" понад 744 000 неповнолітніх українців, демонструючи зневагу до міжнародного права.

Лубінець про викрадення дітей з окупованих територій: рф ставиться до міжнародного права, як до туалетного паперу

Згідно з офіційними даними України, росія вже викрала з окупованих території понад 20 тисяч дітей. А втім, за даними москви йдеться про понад 700 тисяч неповнолітніх українців. Про це в інтерв'ю для The Independent розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Деталі 

Лубінець розповів, що вже відомо про майже 20 000 дітей, які були насильно викрадені з окупованих територій України, хоча вважається, що справжня цифра набагато вища.

Зокрема, російська уповноважена у справах дітей  Львова-Бєлова наполягає, що рф "врятувала" з окупованих територій України понад 744 000 дітей.

Лубінець заявив, що Путін продемонстрував повну зневагу до міжнародного права. За його словами, росія ставиться до міжнародного гуманітарного права як до "туалетного паперу".

Резолюція ПАРЄ щодо депортованих українських дітей - крок до справедливості: Лубінець25.01.24, 19:07 • 30341 перегляд

Вони не бачать нічого конкретного, якоїсь потужної угоди чи документа. Вони бачать туалетний папір

- розповів український омбудсман.

Доповнення

Журналісти The Independent з'ясували, що деяким із викрадених дітей російські чиновники пропонували гроші, щоб потім переїхати до рф, зректися своєї української ідентичності та забрати російський паспорт.

Окрім того, існують випадки коли росіяни викрадають немовлят. Зокрема, щонайменше одна сирота, 10-місячна дівчинка, була викрадена з півдня України та усиновлена високопоставленим російським політиком Сергієм Мироновим.

Справжнє ім'я немовляти - Маргарита Прокопенко, але Миронов і його дружина змінили дівчинці документи і місце народження.

Нагадаємо

Омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що Україна використовує всі наявні можливості й постійно працює над пошуком нових шляхів для повернення українських дітей.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
Україна
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46