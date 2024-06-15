Лубінець про викрадення дітей з окупованих територій: рф ставиться до міжнародного права, як до туалетного паперу
Київ • УНН
За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Росія насильно викрала понад 20 000 дітей з окупованих територій, тоді як москва стверджує, що "врятувала" понад 744 000 неповнолітніх українців, демонструючи зневагу до міжнародного права.
Згідно з офіційними даними України, росія вже викрала з окупованих території понад 20 тисяч дітей. А втім, за даними москви йдеться про понад 700 тисяч неповнолітніх українців. Про це в інтерв'ю для The Independent розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
Деталі
Лубінець розповів, що вже відомо про майже 20 000 дітей, які були насильно викрадені з окупованих територій України, хоча вважається, що справжня цифра набагато вища.
Зокрема, російська уповноважена у справах дітей Львова-Бєлова наполягає, що рф "врятувала" з окупованих територій України понад 744 000 дітей.
Лубінець заявив, що Путін продемонстрував повну зневагу до міжнародного права. За його словами, росія ставиться до міжнародного гуманітарного права як до "туалетного паперу".
Резолюція ПАРЄ щодо депортованих українських дітей - крок до справедливості: Лубінець25.01.24, 19:07 • 30341 перегляд
Вони не бачать нічого конкретного, якоїсь потужної угоди чи документа. Вони бачать туалетний папір
Доповнення
Журналісти The Independent з'ясували, що деяким із викрадених дітей російські чиновники пропонували гроші, щоб потім переїхати до рф, зректися своєї української ідентичності та забрати російський паспорт.
Окрім того, існують випадки коли росіяни викрадають немовлят. Зокрема, щонайменше одна сирота, 10-місячна дівчинка, була викрадена з півдня України та усиновлена високопоставленим російським політиком Сергієм Мироновим.
Справжнє ім'я немовляти - Маргарита Прокопенко, але Миронов і його дружина змінили дівчинці документи і місце народження.
Нагадаємо
Омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що Україна використовує всі наявні можливості й постійно працює над пошуком нових шляхів для повернення українських дітей.